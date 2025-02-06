Стали известны потери России и КНДР за шесть месяцев Курской операции 6.02.2025, 10:12

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ВСУ озвучили цифры.

Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска удерживают сотни квадратных километров «буферной зоны» в РФ.

«Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через шесть месяцев выполняет указанную функцию. Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта», - говорится в заявлении.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

В ВСУ подтвердили информацию СМИ, что подразделения из КНДР отведены с линии фронта.

Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:

39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми,

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолета,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.

«Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя», - добавили в Генштабе.

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