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Стали известны потери России и КНДР за шесть месяцев Курской операции

  • 6.02.2025, 10:12
  • 1,484
Стали известны потери России и КНДР за шесть месяцев Курской операции

ВСУ озвучили цифры.

Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска удерживают сотни квадратных километров «буферной зоны» в РФ.

«Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через шесть месяцев выполняет указанную функцию. Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта», - говорится в заявлении.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

В ВСУ подтвердили информацию СМИ, что подразделения из КНДР отведены с линии фронта.

Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:

39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми,

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолета,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.

«Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя», - добавили в Генштабе.

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