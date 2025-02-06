закрыть
6 февраля 2025, четверг, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Волковыске и Жлобине подростки «надругались» над лукашенковским флагом

3
  • 6.02.2025, 10:28
  • 2,220
В Волковыске и Жлобине подростки «надругались» над лукашенковским флагом

Один из них выбросили в урну.

Суд Волковысского района 21 января вынес приговор 16-летнему Леониду Трофимовичу, которого судили в закрытом режиме за срезанный госфлаг, пишет правозащитный центр «Весна». А в Жлобинском колледже открыто судили местного учащегося тоже за действия с госсимволикой, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Обоих подростков судили по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами).

Дело Трофимовича в закрытом режиме рассматривал судья Николай Сергейко. Согласно материалам следствия, парень, находясь на крыше здания, срезал ножом красно-зеленый флаг.

Как сообщил телеграм-канал «Право имеют», подросток в подъезде ждал друга. Взломав дверь на крышу многоэтажного дома, он увидел флаг, срезал его ножиком и спрятал у себя дома в шкафу. Позже сотрудники ЖКХ заметили исчезновение и обратились в милицию.

В результате Леониду Трофимовичу назначили один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

А вот несовершеннолетнего учащегося жлобинского колледжа показательно судили по месту учебы, пригласив сокурсников.

Причиной уголовного дела стало то, что однажды он шел с друзьями мимо «Евроопта», где они заметили госфлаг — подросток залез на крышу, снял его и положил в карман своей куртки. Затем выбросил в урну, чем «продемонстрировал пренебрежительное и оскорбительное отношение к государственной символике страны».

Свою вину несовершеннолетний признал и в содеянном раскаялся. Ему тоже назначили год «домашней химии».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип