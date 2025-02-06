В Волковыске и Жлобине подростки «надругались» над лукашенковским флагом

В Волковыске и Жлобине подростки «надругались» над лукашенковским флагом3
- 6.02.2025, 10:28
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Один из них выбросили в урну.
Суд Волковысского района 21 января вынес приговор 16-летнему Леониду Трофимовичу, которого судили в закрытом режиме за срезанный госфлаг, пишет правозащитный центр «Весна». А в Жлобинском колледже открыто судили местного учащегося тоже за действия с госсимволикой, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Обоих подростков судили по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами).
Дело Трофимовича в закрытом режиме рассматривал судья Николай Сергейко. Согласно материалам следствия, парень, находясь на крыше здания, срезал ножом красно-зеленый флаг.
Как сообщил телеграм-канал «Право имеют», подросток в подъезде ждал друга. Взломав дверь на крышу многоэтажного дома, он увидел флаг, срезал его ножиком и спрятал у себя дома в шкафу. Позже сотрудники ЖКХ заметили исчезновение и обратились в милицию.
В результате Леониду Трофимовичу назначили один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).
А вот несовершеннолетнего учащегося жлобинского колледжа показательно судили по месту учебы, пригласив сокурсников.
Причиной уголовного дела стало то, что однажды он шел с друзьями мимо «Евроопта», где они заметили госфлаг — подросток залез на крышу, снял его и положил в карман своей куртки. Затем выбросил в урну, чем «продемонстрировал пренебрежительное и оскорбительное отношение к государственной символике страны».
Свою вину несовершеннолетний признал и в содеянном раскаялся. Ему тоже назначили год «домашней химии».