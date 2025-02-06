Россиян на фронте уничтожают вездесущие «Тараканы» 6.02.2025, 10:35

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Как работают уникальные наземные дроны ВСУ.

Доставка грузов, эвакуация раненых, минирование и даже роль средств огневой поддержки — все это и не только умеют способны наземные беспилотные роботизированные комплексы, которые используют украинские защитники. Подробнее о них в комментарии «АрмияInform» 6 февраля рассказал военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ Андрей «Дайс».

Любимцами воина являются наземные дроны «Тараканы» — выносливые, живучие, высокопроходимые и при необходимости практически вездесущие. Андрей похвалил их за цену и очень простую конструкцию, которую можно модифицировать.

"Тараканы» — универсальные. Самый простой способ их использования — для доставки грузов. Они незаменимы там, где опасно идти пешком или использовать другую технику.

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"Они могут перевозить на себе до 200 килограммов. Для выполнения логистических задач используем именно таких «Тараканов». А есть еще «Таракан 3К» — он гораздо больше и может преодолеть большую дистанцию, работать в худших условиях. Например, он может даже эвакуировать какие-то наземные единицы или упавшие воздушные дроны», — рассказал «Дайс».

По его словам, в целом использование наземного дрона ограничивается лишь фантазией разработчика и операторов. Например, уже скоро «Тараканы» начнут доставлять FPV-дроны, чтобы те стартовали ближе к врагу, и пилоту при этом не приходилось рисковать жизнью.

Однако «Тараканы» не так безобидны, какими могут казаться. На них можно установить дистанционно управляемый боевой модуль «Сабля» — турель для огневого поражения. Такой комплекс прозвали «Термит», и он требует двух операторов.

«Один управляет со стимдека контроллера самой «Саблей», то есть огнем и наведением, а другой оператор управляет самим дроном», — уточнил военный.

Еще один вариант использования наземного роботизированного комплекса — для подрыва укреплений противника, для этого на него устанавливается взрывной заряд. В таком случае дрон применяют как камикадзе, и он имеет название «Ратель». Сейчас эту модификацию не создают, она неплохо себя показала, но нуждалась в улучшении.

«Каждая модель создается под свою отдельную задачу. Например, если это дрон камикадзе, нужно уменьшить вес самого дрона и увеличить массу взрывчатки, которую он способен нести. Поэтому нам как военным, которые уже имеют опыт работы в этой сфере, нужно постоянно дорабатывать, переделывать, модифицировать наземные роботизированные комплексы», — отметил защитник.

На основе «Таракана» можно сделать роботизированный комплекс, который будет эвакуировать раненых. Такие комплексы способны вывозить воинов из «серой зоны» и даже спасать другие дроны. В частности, он спас тяжелый гексакоптер Vampire, который в ВС РФ прозвали «Бабой Ягой».

На одном из «Тараканов» установлена специальная система, чтобы перевозить и устанавливать противотанковые мины. Дрон оставляет «сюрпризы» для врага и убегает с локации. Беря на себя минирование, он позволяет не добавлять риска для военных.

«Разработчики «Таракана» уверяют, что он может проехать 20 километров, но мы проезжали гораздо больше. Все зависит от модификации дрона, веса, который он везет и качества батарей. Мы можем установить более качественные батареи на него, и он будет «жить» дольше, ехать дальше и выполнять больше боевых задач», — поделился «Дайс».

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