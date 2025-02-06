Белоруску без объяснения причин сняли с рейса в минском аэропорту 6.02.2025, 10:51

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И отправили в РУВД.

В TikTok менее чем за сутки завирусилось видео минчанки и набрало более 400 тысяч просмотров. В нем она рассказала, как недавно ее без объяснения причин не выпустили из Беларуси в Грузию, заметил Citydog.by.

Пользовательница под ником Browka.kate поделилась, что несколько дней назад вместе с мужем и друзьями собирались улетать в Тбилиси, а оттуда — в горы кататься на сноуборде. Всё шло по плану: билеты куплены, багаж сдан, регистрация пройдена. Но на паспортном контроле произошло то, чего она совсем не ожидала.

По её словам, после регистрации на рейс, сдачи багажа и прохождения досмотра оставалось только пройти паспортный контроль. «Если вы были в минском аэропорту, то знаете эти кабинки с прозрачными дверями. Собственно, за которыми все стояли и ждали меня», — рассказала девушка в видео.

По её ощущениям, она провела там какое-то «бесконечное количество времени» и была расстроена, что пограничники ничего ей не объясняли, а просто забрали документы. Однако через некоторое время подошёл ещё один сотрудник и начал задавать стандартные вопросы: куда, зачем и с кем она летит?

«Минут через 15 ко мне подходит всё тот же таможенник и говорит, что я не покину границы Республики Беларусь. Меня снимают с рейса», — поделилась минчанка.

После этого у неё началась истерика и полное непонимание ситуации. Она попросила позвонить мужу — его вывели из зоны дьюти-фри, и вместе они пытались выяснить, в чём дело. Тогда пограничники сказали им следующее: «Мы не знаем причин. Просто стоит запрет на выезд. Езжайте в РУВД по месту регистрации».

В итоге муж девушки отказался лететь без неё, и их обоих сняли с рейса. Багаж вернули, билеты — нет. Единственное, что удалось компенсировать, — это 100 евро за спортивное оборудование в багаже.

Но самое абсурдное, по словам девушки, произошло на следующий день. В РУВД и суде выяснилось, что «ограничение на выезд» сняли через сутки. «Я сидела в кабинете у судьи и чувствовала себя полной идиоткой.

Мне просто сказали: «Да, это абсурд, но у нас такая система». Ни я, ни они ничего с этим сделать не могли».

При этом свою причину запрета на выезд девушка в видео не назвала. Только добавила в конце, что «незнание законов не освобождает от ответственности».

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