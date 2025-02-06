Секрет Полишинеля Телеграм-канал «Запретное мнение»

6.02.2025, 10:56

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Охлаждения отношений с Азербайджаном России не избежать.

Сообщается, что власти Азербайджана получили подтверждение того, что самолёт, потерпевший крушение под Актау, был поражён российской системой ПВО «Панцирь-С».

Казахстан передал зербайджанской стороне фрагмент ракеты, который был извлечён из борта и идентифицирован международной экспертизой.

Откровенно говоря, это изначально было секретом Полишинеля и официальный Баку был согласен на извинения с последующей денежной компенсацией, но «пацаны не извиняются».

Кремль давал невнятные комментарии, больше похожие на бессвязный набор слов, и никак в содеянном не раскаялся.

Теперь охлаждения отношений с ещё одним государством, сохранявшим умеренный нейтралитет, не избежать. Алиев политик злопамятный и подобного отношения не простит.

Удивительная способность провоцировать конфликты там, где их вообще ничто не предвещало. Вот в этом Путин действительно велик.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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