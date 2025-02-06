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Создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон

  • 6.02.2025, 11:09
Создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон
Фото: Android Authority

Первый прототип появится только через несколько лет.

Генеральный директор ИИ-компании OpenAI Сэм Альтман планирует совершить еще одну, уже вторую революцию (первая – запуск ChatGPT) и выпустить гаджет, которой придет на смену привычным смартфонам.

Как сообщает издание Android Authority, это будет устройство со встроенным генеративным ИИ (очевидно, ChatGPT), которое ориентировано на голосовое управление и минимизирует необходимость текстового ввода. В его разработке участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

По словам Альтмана, искусственный интеллект требует фундаментальных изменений в подходах к взаимодействию с компьютерами, и в будущем голос станет основным интерфейсом, постепенно вытесняя сенсорные экраны и клавиатуры.

Попытки создать подобные гаджеты предпринимались и ранее. Например, Humane AI Pin и Rabbit R1 предлагали голосовое управление в сочетании с компактными экранами или проекционными технологиями, однако эти устройства так и не смогли завоевать массовую популярность из-за ограниченной функциональности и высокой стоимости. Тем не менее OpenAI намерена предложить принципиально новый продукт, способный изменить рынок.

Одним из ключевых направлений разработки является создание собственных микрочипов, которые обеспечат высокую производительность и энергоэффективность. Это может стать важным конкурентным преимуществом, поскольку современные ИИ-гаджеты сильно зависят от облачных вычислений, что приводит к задержкам и высоким энергозатратам. Если OpenAI удастся реализовать локальную обработку запросов на самом устройстве, оно сможет стать значительно быстрее и автономнее существующих аналогов.

OpenAI не раскрывает деталей о возможных характеристиках гаджета, его дизайне и каким образом оно сможет завоевать тот рынок, который сейчас занят смартфонами, но интерес к проекту уже огромный. Альтман ранее отмечал, что устройство не будет похоже на телефон, что намекает на совершенно новый форм-фактор.

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