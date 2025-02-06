Мирный план Трампа представят в Мюнхене: раскрыты три главных пункта 6.02.2025, 11:16

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Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в «подвешенном состоянии».

На Мюнхенской конференции безопасности будет представлен план президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины. Он, вероятно, будет предполагать заморозку войны и гарантии безопасности для Украины. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

Как пишет издание, мирный план Трампа будет представлен союзникам Китом Келлогом на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Собеседники отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения плана и в каком формате они будут проходить.

На протяжении последних недель Келлог и другие чиновники намекали на то, что союзники Трампа называют «миром через силу».

В Bloomberg описали, в чем состоит «мирный план Трампа»:

заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в «подвешенном состоянии»;

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

В феврале Келлог должен приехать в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также спецпосланник Трампа отправится в страны Европейского союза.

Как сообщили источники издания, сам Зеленский планирует посетить несколько стран Персидского залива после Мюнхенской конференции.

Спикер Офиса президента Украины отказался от комментариев. Его коллега из Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что Келлог продолжит взаимодействовать с союзниками, чтобы помочь выполнить обещание Трампа завершить войну.

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