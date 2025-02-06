закрыть
6 февраля 2025, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин отправил в отставку главу «Роскосмоса»

5
  • 6.02.2025, 11:36
  • 5,214
Путин отправил в отставку главу «Роскосмоса»

Ведомство возглавил бывший министр транспорта.

Путин отправил в отставку генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Новым главой госкорпорации назначен Дмитрий Баканов, который до этого занимал пост заместителя министра транспорта, а также с 2011-го по 2019 год руководил компанией «Спутниковая система «Гонец». Последняя является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса», пишет The Moscow Times.

Борисов был назначен главой космической госкорпорации в июле 2022 года. В госкорпорации он сменил Дмитрия Рогозина, который руководил «Роскосмосом» четыре года. Возможная отставка Борисова обсуждалась с осени 2024 года, говорили источники «Ведомостей». Последняя встреча Борисова с Путиным, о которой сообщал Кремль, состоялась в ноябре прошлого года. Она была посвящена подготовке нацпроекта в области космической деятельности. По словам знакомого с ситуацией источника РБК, решение об отставке Борисова было принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ им. Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — пояснил собеседник издания.

До прихода в «Роскосмос» Борисов с 2011 года курировал госпрограмму перевооружения — сначала в должности зампреда военно-промышленной комиссии, затем как замминистра обороны, а впоследствии как вице-премьер. При нем российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получал по 2 трлн руб. ежегодно и должен был к 2020 году произвести дивизионы новых танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а также довести долю современного вооружения до 70%. Однако полномасштабная война против Украины показала, что Борисов провалил поставленную задачу — российская армия вторглась в страну со старой техникой.

В первый полный год на посту главы «Роскосмоса» Борисов заявил о провале государственного плана по космическим пускам. В 2023 году космическая госкорпорация осуществила всего 19 пусков, что на 3 меньше, чем в первый год войны. По сравнению с довоенным 2021 годом количество запусков сократилось на четверть, а если сравнить с началом 2000-х — практически вдвое. Меньше запусков госкорпорация совершила лишь в 2020 году на фоне пандемии и «локдаунов». Борисов объяснил такие результаты санкциями США, которые отрезали корпорацию от иностранных заказчиков и партнеров. Также при Борисове потерпела неудачу первая за полвека российская космическая миссия на Луну — станция «Луна-25», которую готовили более 10 лет, разбилась при попытке прилуниться. При этом сам Борисов назвал этот опыт «бесценным» и списал неудачу на 50-летний перерыв в исследовательской программе.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип