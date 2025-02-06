Путин отправил в отставку главу «Роскосмоса» 5 6.02.2025, 11:36

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Ведомство возглавил бывший министр транспорта.

Путин отправил в отставку генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Новым главой госкорпорации назначен Дмитрий Баканов, который до этого занимал пост заместителя министра транспорта, а также с 2011-го по 2019 год руководил компанией «Спутниковая система «Гонец». Последняя является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса», пишет The Moscow Times.

Борисов был назначен главой космической госкорпорации в июле 2022 года. В госкорпорации он сменил Дмитрия Рогозина, который руководил «Роскосмосом» четыре года. Возможная отставка Борисова обсуждалась с осени 2024 года, говорили источники «Ведомостей». Последняя встреча Борисова с Путиным, о которой сообщал Кремль, состоялась в ноябре прошлого года. Она была посвящена подготовке нацпроекта в области космической деятельности. По словам знакомого с ситуацией источника РБК, решение об отставке Борисова было принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ им. Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — пояснил собеседник издания.

До прихода в «Роскосмос» Борисов с 2011 года курировал госпрограмму перевооружения — сначала в должности зампреда военно-промышленной комиссии, затем как замминистра обороны, а впоследствии как вице-премьер. При нем российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получал по 2 трлн руб. ежегодно и должен был к 2020 году произвести дивизионы новых танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а также довести долю современного вооружения до 70%. Однако полномасштабная война против Украины показала, что Борисов провалил поставленную задачу — российская армия вторглась в страну со старой техникой.

В первый полный год на посту главы «Роскосмоса» Борисов заявил о провале государственного плана по космическим пускам. В 2023 году космическая госкорпорация осуществила всего 19 пусков, что на 3 меньше, чем в первый год войны. По сравнению с довоенным 2021 годом количество запусков сократилось на четверть, а если сравнить с началом 2000-х — практически вдвое. Меньше запусков госкорпорация совершила лишь в 2020 году на фоне пандемии и «локдаунов». Борисов объяснил такие результаты санкциями США, которые отрезали корпорацию от иностранных заказчиков и партнеров. Также при Борисове потерпела неудачу первая за полвека российская космическая миссия на Луну — станция «Луна-25», которую готовили более 10 лет, разбилась при попытке прилуниться. При этом сам Борисов назвал этот опыт «бесценным» и списал неудачу на 50-летний перерыв в исследовательской программе.

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