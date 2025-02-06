Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин

6.02.2025, 11:42

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Леонид Невзлин

Последние заявления президента США о переселении жителей сектора Газа потрясли Израиль и Ближний Восток.

Действительно, слова «Я хочу переселить 1,8 миллиона человек», прозвучавшие от самого влиятельного человека в мире, не могут оставить равнодушными ни противников, ни сторонников этой идеи.

Однако по сути следует признать, что сама мысль президента США, которую, как пишут мировые СМИ, он обсуждал лишь в узком кругу своих советников, является смелой и интересной.

Правда в том, что сейчас условия жизни в секторе Газа ужасны, и принуждать людей оставаться там — неправильно. Им должна быть обеспечена возможность уехать. Почти два миллиона человек не обязаны жить среди руин.

Полноценное восстановление Газы и установление какого-либо нормального гражданского управления там будет крайне затруднено, поскольку необходимо обеспечить базовые потребности стольких людей.

Не менее важен тот факт, что и до 7 октября в Газе было немало желающих эмигрировать. В 2023 году, еще до «Черной субботы», Палестинский центр политических и общественных исследований провел социологический опрос, согласно которому почти треть населения Газы хотела покинуть сектор.

Желание уехать особенно выражено среди молодежи 18–29 лет (44%). И это только те, кто честно отвечал на вопросы социологов, не боясь сказать правду в общественных реалиях этого места.

Доподлинно неизвестно, сколько людей покинули Газу за годы правления ХАМАСа, но речь идет о сотнях тысяч. Причем люди изыскивали возможность уехать, несмотря на значительные трудности. Сейчас, вероятно, желающих эмигрировать еще больше.

Разумеется, если переселение жителей сектора действительно состоится, оно должно быть организовано на должном уровне — как финансово, так и логистически. Более того, должны быть обеспечены социальные, жилищные и прочие условия в странах, которые согласятся принять этих людей. При поддержке США и их союзников это вполне возможно.

С другой стороны, необходимо минимизировать риски, связанные с возможным распространением исламистской идеологии в странах, принимающих переселенцев. В этом контексте создание крупных общин выходцев из сектора в Египте или Иордании, как предлагалось изначально, выглядит проблематично. То же касается и других стран Ближнего Востока.

Переселение жителей Газы в страны региона невыгодно и для Израиля. Мы ничего не выигрываем от гарантированной дестабилизации на другом берегу Иордана или от ухудшения и без того сложной ситуации на Синае. Тем более, с учетом того, что это самые протяженные границы Израиля.

Одним из возможных сценариев может стать предоставление жителям Газы коридора через Египет в отдаленные мусульманские страны, например, Индонезию, Малайзию или Пакистан. Если США смогут найти достойную мотивацию для этих государств принять жителей Газы, они хотя бы рассмотрят этот вариант.

Принять участие в программе расселения и адаптации жителей Газы могли бы и те европейские государства, которые заняли бескомпромиссную позицию по палестинскому вопросу — Ирландия, Норвегия, Испания. Коль скоро их беспокоит судьба палестинского народа, они могли бы проявить ответственность и принять некоторое количество людей из сектора.

Совсем не обязательно представлять ситуацию в духе сталинских депортаций или «обменов населением» после Второй мировой войны — будто бы все 1,8 миллиона человек, согласно замыслу Трампа, будут разделены на две-три большие группы и принудительно выселены в ближайшую пустыню.

Если предложить жителям Газы достойные финансовые и бытовые стимулы, вложиться в логистику и подготовить на должном уровне условия в странах, готовых их принять, можно создать несколько успешных прецедентов переселения небольших групп.

Эти прецеденты покажут остальным жителям сектора, что построить новую, качественную жизнь для себя и своей семьи — реально.

Нужно помнить, что многие жители Газы и без того мечтали уехать из сектора, находясь под властью террористов. Это вопрос не дней, не недель и не месяцев. Это займет время, и это недешево. Но это хотя бы какой-то путь к решению проблемы сектора Газа.

В этом контексте идея Дональда Трампа вовсе не лишена смысла.

Леонид Невзлин, «Детали»

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