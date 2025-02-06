«Это был как знак свыше» 3 6.02.2025, 11:48

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Павел Русак

Исповедь бывшего наркомана, которому удалось наладить жизнь.

Это сейчас у Артема Смоляникова обожаемая супруга и уютный дом, хорошая работа и любимое дело. Но еще 10 лет назад он был на грани того, чтобы уйти из жизни, потому что больше не мог быть в вечном наркотическом марафоне, пишет «Точка».

С 18 лет Артем употреблял все, что мог найти. И далеко не сразу понял, что стал наркоманом, ошибочно полагая, что контролировал свою привычку.

Гибель близких людей, тюрьма, жизнь по притонам, потеря любимой девушки и еще нерожденного ребенка. Он прошел через многое, опустился на самое дно, чтобы начать жить заново.

Проблемы начались еще в детстве

В третьем классе Артем уже много курил. Сигареты достать было проще простого: нашел дома заначку родителей, они лежали без пачек — никто и не замечал недостачи.

В пятом классе попробовал алкоголь.

«Была какая-то компания постарше, налили вина. Пока дошел домой с соседнего подъезда, хорошенько опьянел. Мама подумала, что мне просто плохо, голова кружится, но никто не унюхал, что я тогда выпил», — вспоминает собеседник.

В подростковом возрасте покуривал и выпивал. А вот с 18 лет в жизни парня появились и наркотики.

«Сигареты, алкоголь на каких-то дискотеках, вечеринках были обычным делом. Но я не скажу, что это было какой-то сильной зависимостью, алкоголь мне не особо нравился, мог выпить, и все», — вспоминает начало самого страшного этапа в жизни мужчина.

Начиналось все с легких наркотиков: травка стала обычным делом. Он мог покурить и на работе, и за рулем вместо обычных сигарет. Позднее стали появляться и другие более серьезные препараты.

«Потом разные таблетки. Опиум в начале 2000-х вообще было не проблема достать — это был самый дешевый наркотик, его можно было купить за 8000 тыс. неденоминированных рублей, около $ 2 на тот момент. Это все было доступно для тех, кто употреблял», — вспоминает Артем.

Он часто говорит о своем самом большом заблуждении того времени: искренне верил, что ни от чего не зависим, просто балуется иногда под настроение и может отказаться в любой момент.

«Я видел настоящих наркоманов, алкоголиков — принято считать, что это люди, опустившиеся на дно, стоящие под магазином и стреляющие себе на дозу. Я долго не считал, что у меня есть проблемы, только лет через шесть употребления понял, что зависим», — утверждает мужчина.

Срок за наркотики

Конечно, появились и «друзья по интересам»:

«Такая ложь, что надо попробовать в жизни все. Что не понравилось, не употреблять, а нравится — так можно и расслабиться. Иллюзия была, что я могу все контролировать», — отмечает Артем.

Какое-то время действительно получалось сохранять это чувство контроля: удавалось ходить и на учебу, и на работу. Ограничивали и финансы — часто не купишь очередную дозу, а в выходные можно было расслабиться.

«Каждый день на наркотиках все-таки тяжело. Допустим, употреблять пять дней амфетамин и не спать — организм просто даст сбой, ты уже как овощ, появляется сильнейшая апатия. Была какая-то жизнь еще, были обязательства, ограничения по финансам — все это в какой-то степени являлось сдерживающим фактором. Но только сначала», — заверяет Артем.

Долго скрывать свою зависимость от родителей не получилось. Однажды мама заметила исколотые вены, когда сын спал после университета:

«Был скандал, мама долго плакала и кричала. Я тогда, может, не все осознавал. Как-то съезжал с темы, что-то говорил, успокаивал — наркоманы ведь очень хорошо врут. Они у родной матери могут деньги на дозу выпросить под предлогом, что надо кому-то жизнь спасти. Врал, да, часто».

Примерно в 21 год, вспоминает мужчина, наркотики принимал уже «без каких-то тормозов». Если до этого он нуждался в новой дозе максимум раз в неделю, а порой и раз в месяц, то теперь все стало серьезнее.

«У меня была такая же компания. Я мог на работу под какими-то отходняками прийти. И в этот период я получил вторую судимость. Первая была за мошенничество. Вторая — уже по наркотической статье. Человеку, с которым употреблял, дали за распространение, мне — за хранение. Отправился в колонию в Витебске», — рассказывает Артем.

Отсидел год и восемь месяцев. После освобождения четыре недели оставался «чистым». С одной оговоркой: даже в колонии травка оставалась доступной.

«Но для меня это было обычным делом, не считал это какой-то наркоманией. Были и вещества потяжелее — все можно было достать в местах заключения, но я этим не интересовался», — отмечает собеседник.

Бросил на месяц — и снова завис

На свободу Артем вышел уже с мыслями, что больше не хочет снова оказаться в тюрьме и жить в таком вечном дурмане.

«Это же как движущийся поезд, ты все время куда-то мчишь, а возможности выйти нет. Мне надоела такая жизнь. Но продержался я недолго», — вспоминает мужчина.

Как-то в компании они «хорошо посидели», выпивали. На утро поехал на работу с похмельем — было плохо. Захотелось покурить травки.

«Ко мне приехали друзья, думал, что привезут покурить, а они взяли с собой амфетамин. И вот опять я с этой мыслью, что все контролирую, начал употреблять. Думал, что жизнь наладится: хожу на работу, зарабатываю, живу. Что тут такого, если иногда позволю себе расслабиться», — говорит Артем.

Так он прожил еще три года. Потом решил попробовать завязать. Встал на учет к наркологу, завели карточку, выписали таблетки, которые должны были помочь побороть зависимость:

«В итоге мы просто потом съедали их в большом количестве — это ведь те же наркотические вещества. Я вроде бы и хотел жить нормальной жизнью. Но все мое окружение — наркоманы. И я сам был наркоманом, просто не признавал это».

Девушка прыгнула под поезд

В жизни каждого наркомана случаются такие моменты, когда кажется, что уже опустился на самое дно и так больше жить нельзя. Это произошло и с Артемом.

Один из таких случаев — авария с лишением прав. Он заснул за рулем под запрещенными препаратами и врезался в припаркованные автомобили.

«Слава богу, никто не пострадал. У меня лишение на три года и большой штраф. На эмоциях увольняюсь с хорошей работы, чтобы не платить эти штрафы. Я хорошо зарабатывал, и все равно все эти деньги спускал на наркотики», — вспоминает мужчина.

Но длился такой шок недолго. Скоро Артем снова взялся за старое, снял квартиру с девушкой, устроили там настоящий притон и начали варить опасные вещества:

«Она раньше не употребляла — я как-то это запрещал. А пока я сидел в колонии, мои же друзья ее и подсадили».

Он возвращается к тому периоду жизни, когда только увидел свою девушку после освобождения. Строили планы. Но встретил ее он уже совсем другой: у нее были серьезные ломки. Бежал искать новую дозу, чтобы как-то облегчить ее страдания.

«Сначала я как-то помог ей «выбраться» — и мы стали употреблять периодически, как я всегда это делал. Ну опять эта «иллюзия контроля». Но так было недолго, потом наша жизнь стала одним сплошным притоном», — говорит мужчина.

В какой-то момент они вместе снова решили завязать. И обратились анонимно в Новинки — РНПЦ психического здоровья. Лечения надолго не хватило. Лежали в клинике четыре раза. Безуспешно.

«Вышли с твердым желанием поменять жизнь. Переехали в другую квартиру, чтобы как-то сменить окружение и нас не нашли старые компании. В итоге и там вскоре сделали притон», — рассказывает Артем.

На частные реабилитационные центры денег не хватало. Тогда месяц пребывания обходился примерно в 800 евро. А то, что было доступно, не помогало.

Через четыре года совместного употребления девушка Артема забеременела. Казалось, что это их шанс изменить жизнь.

Но завязать оказалось непросто. Она продолжала употреблять. Аборт делать было поздно.

«Пришла ко мне, мы долго вместе плакали. Сказала, что себя ненавидит. А что я мог тогда? Я себя тоже ненавидел, я ничем не мог ей помочь, не знал как. Сам ведь наркоман», — вспоминает те моменты Артем.

Вскоре после этого разговора они вместе с девушкой употребляли в привычной компании. Артему надо было отъехать. Девушка просто встала и сказала остальным, что сейчас вернется.

«Она ушла и бросилась под поезд», — говорит он.

Знак свыше

Когда ее не стало, Артем окончательно потерял смысл жизни. И полностью ушел в наркотики:

«Я не хотел жить. Просто искал дозу, употребил — так день прошел. Были суицидальные мысли. Хотел сделать «золотой укол» и просто спокойно уйти. Обратился к Богу: если ты есть, сделай так, чтоб я не умер. И я действительно не хотел умирать».

Дальнейшие события в своей жизни собеседник называет чудом: как раз в тот момент ему позвонил знакомый, с которым он когда-то кололся, и предложил помощь:

«Это был как знак свыше. Предложил поехать в один реабилитационный центр. Помню, он сказал, что если мне это не поможет, то уже ничего не поможет. Но попробовать я должен».

Думать долго не стал, да и выбирать особо было не из чего: тогда он обитал по каким-то притонам, ночевал в подъездах и уже не жил, а существовал. Решил хотя бы попробовать, чтобы знать, — пытался сделать все, что мог.

Реабилитация через веру

Так Артем попал в христианский реабилитационный центр:

«Конечно, я слабо понимал, что все это такое: знал, что надо будет изучать Библию, заниматься трудотерапией, вести послушание. Честно, не особо осознавал все, мне нужна была помощь. Пришел, подписал документы, ознакомился с правилами. Я понял: вот и все, сейчас начнется жесть. Просто помолился, попросил Бога дать мне сил пережить все это».

Он знал, что его будут ожидать тяжелые ломки. Но после молитвы сразу заснул. Ночь провел спокойно, ломок не было. Следующие пару дней за работой и молитвами тоже прошли незаметно.

«Понял, что не уйду отсюда, не брошу, что мне здесь могут помочь. Я много раз пробовал бросить, лежал в клиниках, где меня всего обкалывали, чтобы снять ломку. А тут все было хорошо. Мы молились, разговаривали друг с другом, с теми, кто уже прошел этот путь. Я был на своем месте», — впервые за весь свой монолог Артем улыбнулся.

Первый этап реабилитации длился 4,5 месяца. Артему дали отпуск на два дня. Было страшно.

«Просил за меня молиться. Боялся встретить кого-то из прошлой жизни. Ведь не знал, как бы отреагировал, если бы такое случилось, удержался бы или нет. Но в то же время я уже понимал, что стал другим. Чувствовал присутствие Бога», — заверяет он.

В этом коротком отпуске между реабилитацией мужчина встретил старого приятеля — тот как раз шел за очередной дозой, позвал с собой. Но Артем отказался, сказал, что лечится в христианском центре. В ответ над ним только посмеялись:

«У меня хватило сил, чтобы не пойти, снова не вернуться в этот угар. Я вернулся на следующий этап реабилитации. В общей сложности провел в центре полтора года. Теперь могу уверенно сказать, что свободен от зависимости».

Артем не курит, не пьет, не употребляет наркотики уже больше 10 лет, счастливо женат.

После ребцентра устроился подсобником — работа оказалась тяжелой и не очень денежной. Но он был рад новой жизни. А потом и сам стал помогать в служении.

«Когда-то ведь и со мной поделились информацией о том, что выход есть; привели в церковь, потом в центр, сопроводили до своего рода «контрольных точек» моей жизни, чтобы я опять не свернул. Естественно, теперь и я имею желание делать то же самое», — делится Артем.

Во всех регионах страны при церквях Объединенной Церкви христиан веры евангельской есть группы взаимопомощи как для самих зависимых, так и для их близких.

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