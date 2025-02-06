В Минске и трех белорусских регионах утвердили новые тарифы на услуги ЖКХ 6.02.2025, 12:06

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Стало известно, что изменилось.

Исполнительные комитеты Минска и трех областей Беларуси утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые будут применяться в течение 2025 года. Тарифы скорректировали, исходя из обновленных предельно допустимых тарифов, прописанных на этот год указом № 45.

На Национальном правовом интернет-портале за последние дни соответствующие решения выложили исполкомы Минска, Брестской, Гродненской и Витебской области. Тарифы на основные услуги ЖКХ практически не отличаются, но по некоторым пунктам различия все же имеются.

Так, если на водоснабжение в Гродненской и Витебской областях субсидируемый государством тариф установлен на уровне предельно допустимого — 1,8793 рубля за 1 кубометр, то в Брестской чуть ниже — 1,8494 рубля, а в Минске и вовсе самый низкий тариф — 1,7858 рубля.

Такая же ситуация с канализацией: самый низкий тариф установлен властями Минска — 0,9586 рубля за 1 кубометр (на Витебщине — 1,4913 рубля, в Гродненской и Брестской областях — 1,6267 рубля).

Ознакомиться подробно с утвержденными тарифами можно по следующим ссылкам:

для Минска — ссылка здесь,

для Брестской области — ссылка здесь,

для Витебской области — ссылка здесь,

для Гродненской области — ссылка здесь.

Постановления об утверждении новых тарифов для трех остальных областей Беларуси пока не опубликованы.

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