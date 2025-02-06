закрыть
6 февраля 2025, четверг, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: У Трампа растет нетерпимость к Путину

2
  • 6.02.2025, 12:15
  • 1,950
WSJ: У Трампа растет нетерпимость к Путину

Президент США хочет принудить главу Кремля к уступкам.

У президента США Дональда Трампа растет нетерпимость в отношении главы Кремля Владимира Путина. Советники главы Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.

В материале The Wall Street Journal говорится, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Американский президент и его советники строят планы по принуждению Кремля к уступкам в рамках потенциальных переговоров с Украиной. Инструментом давления на РФ станет либо усиление санкций, либо снижение цены на нефть.

Как полагают журналисты, если переговоры между Киевом и Москвой действительно начнутся и будут вестись всерьез, обе стороны столкнутся с большим количеством острых моментов.

«Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла в ходе боевых действий, и получит ли Москва какое-либо смягчение санкций», - говорится в статье.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип