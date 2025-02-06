WSJ: У Трампа растет нетерпимость к Путину 2 6.02.2025, 12:15

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Президент США хочет принудить главу Кремля к уступкам.

У президента США Дональда Трампа растет нетерпимость в отношении главы Кремля Владимира Путина. Советники главы Белого дома строят планы, направленные на принуждение России к уступкам путем усиления санкций или снижения цен на нефть.

В материале The Wall Street Journal говорится, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Американский президент и его советники строят планы по принуждению Кремля к уступкам в рамках потенциальных переговоров с Украиной. Инструментом давления на РФ станет либо усиление санкций, либо снижение цены на нефть.

Как полагают журналисты, если переговоры между Киевом и Москвой действительно начнутся и будут вестись всерьез, обе стороны столкнутся с большим количеством острых моментов.

«Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла в ходе боевых действий, и получит ли Москва какое-либо смягчение санкций», - говорится в статье.

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