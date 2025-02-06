Неожиданно умер экс-замглавы МИД РФ 6.02.2025, 12:23

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Владимир Титов

Титову было 66 лет.

В 66 лет умер бывший заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов, об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал он.

Карасин не уточнил причину смерти Титова.

Титов родился в 1958 году в Москве. С 2005 по 2013 годы был заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова, с 2013-го по 2024-й — его первым замом.

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