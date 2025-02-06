«В Европе вещь может стоить 30 евро, а у нас – все 100» 6.02.2025, 12:24

Минчане рассказали о том, как покупают брендовые вещи, которые не продаются в Беларуси.

Многие популярные международные бренды не продают свою одежду в Беларуси. CityDog.io решил узнать, как достают редкие вещи белорусы. Спойлер: кто-то активно сидит в Telegram-каналах перекупов, другие договариваются с друзьями о покупках за границей и даже осваивают китайские маркетплейсы.

«Один из самых удобных способов найти одежду от недоступных в Беларуси компаний – Telegram-каналы перекупов»

ПЕТЯ, 18, студент:

– В силу возраста я не могу позволить себе тратить кучу денег на одежду, особенно на бренды типа Balenciaga или Louis Vuitton. Я больше увлекаюсь скейтерской культурой, поэтому ищу вещи, которые вписываются в этот стиль. Однако многих интересных брендов у нас просто нет, так что приходится изворачиваться.

Один из самых удобных способов найти одежду от недоступных в Беларуси компаний – Telegram-каналы перекупов. Сейчас у меня есть несколько проверенных каналов, где продают, например, б/у вещи из Польши. Их предварительно проверяют на подлинность (лигит-чек), а затем перепродают. Некоторые из этих каналов я нашел сам, а какие-то посоветовали друзья – в нашей тусовке многие носят похожие вещи и часто заказывают их из-за границы.

Там люди выставляют вещи на продажу в формате: «Три пары джинсов Armani, такие-то размеры, такая-то цена». Чаще всего одежду привозят из Турции или других стран. В зависимости от продавца это может быть как оригинал, так и реплика.

Есть и более «приземленные» каналы, где продают вещи, которые реально носят обычные люди, а не только школьники, гоняющиеся за хайповыми брендами.

Раньше я искал такие вещи в Instagram, но со временем многие продавцы начали переходить в Telegram. Почему, точно не знаю, возможно из-за проблем с милицией. Кто-то ушел из этой сферы, но многие продолжают работать.

Как понять, что продавец надежный?

– Есть несколько признаков, по которым можно понять, что Telegram-канал надежный. В Instagram это сделать было бы проще – там можно почитать комментарии, написать отзыв или даже устроить что-то вроде «бунта», если продавец оказался недобросовестным. В Telegram таких возможностей нет, поэтому я ориентируюсь по подписчикам и спрашиваю мнение у знакомых. Если кто-то уже заказывал у конкретного продавца, можно узнать, как все прошло.

Лично мне этого достаточно, у меня есть пять проверенных каналов, и этого вполне хватает. Если в одном нет нужной вещи, всегда можно посмотреть в другом.

Самые сложные в поиске вещи – те, которые у нас не очень известны. Они не всегда дорогие, но найти их трудно. Например, бренд Independent – скейтерская одежда, которая в Европе стоит около 30 евро. А у нас за нее могут просить 150–400 рублей, потому что на нее просто накручивают цену. Часто подобные бренды можно найти на площадках вроде Kufar, но цены там обычно выше, чем в Telegram-каналах.

Помимо редких вещей, иногда я беру и более доступные бренды, например Levi’s. В Беларуси они продаются и в официальных магазинах, но цены там могут доходить до 600 рублей. Если есть возможность заказать дешевле, я стараюсь этим воспользоваться: могу, например, попросить знакомых, которые едут в Европу, привезти мне.

«Подделки не попадаются»

– Серьезных проблем с заказами у меня не было, потому что у меня нет завышенных требований к вещам. Подделки тоже не попадались – я всегда прошу продавца скинуть фото деталей: швы, бирки и прочее. Иногда прошу сделать фото с двумя пальцами в кадре или нарисовать что-то на листочке, чтобы убедиться, что снимок не скачан из интернета.

В Telegram-каналах с проверенными продавцами такого обычно не требуется, потому что там люди уже давно занимаются продажами и вряд ли станут рисковать репутацией. Исключение – если человек решит уйти из этой темы и перед закрытием попытается кого-то обмануть.

Еще один способ подстраховаться – наложенный платеж. Всегда прошу такую опцию, чтобы проверить товар на месте перед оплатой. Если продавец начинает юлить и отказывается, то я просто не покупаю у него.

– Из минусов – иногда приходится напрягать знакомых. Например, кто-то едет за границу, хочет привезти вещи для себя, а я прошу его взять для меня пару футболок. Это занимает место и создает неудобства. Пока никто не жаловался, но мне самому бывает немного неловко.

Из плюсов – больше возможностей найти интересные вещи. Можно даже попросить знакомых что-то поискать под мой стиль, и они точно найдут что-то крутое. К тому же покупки у друзей за границей часто обходятся дешевле, а выбор в магазинах там намного шире. Можно прийти, посмотреть вещь вживую, сделать фото, а не ориентироваться только на картинки из Telegram-каналов или с Kufar.

С оплатой проблем почти не было. У некоторых продавцов есть беларуские карты, которые проходят при оплате.

С доставкой сложнее. Я всегда договаривался о передаче лично, потому что как-то раз посчитал стоимость доставки из Италии, и она оказалась слишком высокой. После этого даже не рассматривал вариант доставки, а просто искал способы привезти вещи через знакомых.

«Еще одна новая популярная фишка – заказ через китайский сайт Poison»

– Сейчас появилось много Telegram-каналов, особенно российских, которые помогают заказывать вещи через Poison. Подобных беларуских каналов меньше, но они тоже есть.

Как это работает: ты заказываешь товар на Poison, но вместо того, чтобы прийти к тебе напрямую, он сначала отправляется на китайский адрес. Там его упаковывают и пересылают дальше в Беларусь. Потом уже заказ доставляют тебе.

Наценка посредников зависит от категории товара. Например, на духи идет один процент, на одежду – другой. Я сам так заказывал, но не напрямую, а через друга. Он брал себе ботинки, а я заказывал кеды Vans. Получилось даже дешевле, чем если бы мы брали в магазине, потому что оформили доставку сразу на две пары.

Я не углублялся в детали, но знаю, что этот способ очень популярен. Многие мои знакомые пользуются им, потому что он позволяет заказывать оригинальные вещи без риска нарваться на подделку.

«Многие бренды, которые мне нравятся, можно достать только через байеров, а их я не люблю»

НАТАША, 25, менеджерка:

– Когда я путешествую, мне всегда хочется привезти что-то особенное, что нельзя просто так купить в Беларуси. Многие бренды, которые мне нравятся, либо вообще не представлены у нас, либо их можно достать только через байеров, что для меня слишком муторно. Мне намного проще зайти в магазин и самой все посмотреть.

Я не составляю списки обязательных магазинов перед поездкой, но по факту всегда заглядываю в места, которые мне нравятся. Например, я обожаю магазины Bath & Body Works. Впервые я зашла в такой в Дубае, потом была в Таиланде. Обожаю сам процесс прогулок по их магазинам: тестить ароматы, пробовать текстуры – кайф. Тем более у нас этот бренд не достать.

Мне нравится ощущение, что я купила что-то сама, в другом городе или стране, привезла это домой. Это добавляет покупке ценности. А когда что-то можно купить в любой момент, пропадает этот особенный момент радости. Например, я хотела купить в Дубае сумку Karl Lagerfeld или Hugo Boss, но оказалось, что она там дороже, чем на Lamoda, даже с возвратом Tax Free. В итоге я просто заказала сумку от Hugo Boss онлайн.

Что касается более дорогих брендов типа Louis Vuitton – во многих из их бутиков нет ценников. Там ты сначала влюбляешься в вещь, а потом видишь, что она стоит 3000 евро, и такая: «Окей...» В этом есть свой плюс – сначала ты выбираешь душой, а потом уже думаешь, как вписать это в свой бюджет. Так процесс шопинга кажется мне более осознанным.

Заранее бюджет на конкретные вещи перед поездкой я не планирую. Просто откладываю определенную сумму, которую точно хочу потратить на какую-нибудь классную шмотку или другой интересный сувенир.

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