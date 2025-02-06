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Вероятность появления «черного лебедя» существует 24/7

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  • Павел Климкин
  • 6.02.2025, 12:36
  • 1,466
Вероятность появления «черного лебедя» существует 24/7
Павел Климкин

Трамп серьезно готовится к встрече с Путиным.

Где-то глубоко в душе у Дональда Трампа, возможно, есть некая эмпатия к образу Путина как к сильному лидеру. Однако Трамп многому научился за время своего первого пребывания у власти, и за эти четыре года он четко осознал, чего хочет.

Сейчас у него есть команда лоялистов, и он идет на абсолютно беспрецедентные шаги. Посмотрите на Илона Маска, которому фактически позволили «взломать» систему американского государственного функционирования. Он проник в эту систему и начал менять ее вместе со своей командой. Еще несколько месяцев назад, если бы кому-то сказали, что это возможно, люди бы просто смеялись. Но теперь это реальность.

Другой Трамп прекрасно понимает: если поднимать ставки, то это сработает. Многие наблюдают за его действиями в отношении Мексики и Венесуэлы и полагают, что он просто угрожает, но затем снизит градус давления. Я бы на это не рассчитывал. Трамп очень хорошо осознает, кто такой Путин и какие ставки между США и Россией. Он понимает, что сдаться в каком-то вопросе – это начало конца его имиджа сильного лидера в глазах тех, кто ему доверяет.

Помните, рейтинги Байдена посыпались после событий в Афганистане и уже не восстановились. Можно говорить об инфляции в США и различных экономических проблемах, но именно внешнеполитические провалы подорвали доверие к нему. Трамп это прекрасно осознает. Я знаю это от людей, которые с ним общаются. Поэтому не думаю, что Путину удастся развести Трампа. Он серьезно готовится к этой встрече.

Я думаю, что встреча состоится уже довольно скоро –  обсуждаются конкретные рамки. Место встречи не играет критической роли. Путин, вероятно, хочет встретиться в Саудовской Аравиии или ОАЭ, так как туда безопасно лететь, он уже посещал эти страны с визитами. Для России это понятная и приемлемая локация, к тому же можно провести несколько дополнительных встреч. Это вполне возможный вариант, но не самый принципиальный. Главное – не место и формат встречи, а то, как стороны подойдут к переговорам.

У меня есть понимание, что американская команда может подготовиться к встрече достаточно серьезно. Но мы же прекрасно осознаем, что сейчас вероятность появления «черного лебедя» существует 24/7. Поэтому будем смотреть за развитием событий.

На данный момент то, что происходит, вызывает у меня сдержанный оптимизм. Реальность такова, что ситуация продолжает развиваться, и многое будет зависеть от конкретных шагов сторон. Но явного пессимизма я не ощущаю.

Павел Климкин, YouTube

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