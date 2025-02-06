Белорусы массово бойкотируют «пенсионную пирамиду» от Лукашенко

Белорусы массово бойкотируют «пенсионную пирамиду» от Лукашенко1
- 6.02.2025, 12:48
Диктатору поверил только 1%.
Всего только около 45 тысяч белорусов заключили договоры дополнительного пенсионного страхования по государственной программе «3+3». Об этом в своем телеграм-канале рассказала «депутат» «парламента» Ирина Костевич, пишет «Зеркало».
С 1 октября 2022 года работники при желании могут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели обязаны в таком случае перечислять на этот счет еще до 3%. Причем есть нюанс: работодатель должен перечислять такой же процент, как и работник, но не больше 3%. К примеру, если специалист компании решит вносить на дополнительную пенсию 2% от своей зарплаты, то столько же должен добавить и наниматель. А если работник выберет тариф в 5%, то наниматель «накинет» максимальные 3%.
Эти дополнительные пенсионные взносы можно оформить через страховую компанию «Стравита».
На дополнительную пенсию по предложенной государством схеме «3+3» копят 45 тысяч человек, сообщила Ирина Костевич. Но она не уточнила, на какую дату эти данные. 70% подписавших такой договор — это женщины.
При этом в ноябре прошлого года Минфин сообщал, что тогда было подписало более 40,7 тыс. таких соглашений.
По данным Белстата, в декабре прошлого года в экономике было занято 4 млн 129,7 тыс. человек. Это означает, что к этой госпрограмме присоединилось почти 1,1% работающих белорусов.
Ирина Костевич уточнила, что в ноябре — декабре этого года начнут выплачивать первые страховые пенсии. Их будут получать 47 человек, которые первыми подписали договоры и к тому моменту будут копить по такой схеме три года.