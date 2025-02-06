Bloomberg: Украина получила «козырную карту» 6.02.2025, 12:49

РФ не может вернуть контроль над Курской областью.

В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на востоке Украины, Киев продолжает держать «козырь» в виде Курской области РФ для возможного обмена территориями на потенциальных переговорах.

Об этом в четверг, 6 февраля, пишет агентство Bloomberg, подчеркивая, что после начала операции Сил обороны Украины в Курской области российский диктатор Владимир Путин поставил перед военным командованием РФ задачу вытеснить украинцев.

«Шесть месяцев спустя они все еще пытаются это сделать», — констатируют в Bloomberg.

Таким образом неспособность Путина вытеснить ВСУ с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении для прекращения войны РФ против Украины.

«Первая оккупация российской территории иностранными военными со времен Второй мировой войны — это личная неудача Путина, чей имидж внутри страны основан на образе сильного правителя, защищающего интересы нации», — пишет агентство.

С тех пор как ВСУ пересекли границу РФ и быстро продвинулись вперед, российские войска отвоевали лишь половину территории, даже с помощью тысяч северокорейских солдат, направленных в регион.

Вторжение украинских войск в регион с населением около 1 миллиона человек и размером примерно с Бельгию стало шоком для россиян, приблизив последствия войны, которую развязал Путин.

В Bloomberg также указали, что недовольство россиян тем, что власть не смогла их защитить, растет. В январе сотни людей вышли на митинги, чтобы пожаловаться, что власти делают слишком мало для размещения перемещенных лиц или поиска пропавших родственников. В то же время, по словам научного сотрудника лондонского аналитического центра Chatham House Николая Петрова, Кремль рассматривает Курск как «региональную, а не национальную проблему», а «это означает, что спешить некуда».

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