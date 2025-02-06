Азербайджан выгоняет из страны «Русский дом»3
- 6.02.2025, 12:59
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Отношения Баку и Москвы накаляются.
Власти Азербайджана направили Москве официальное уведомление о прекращении на своей территории деятельности Россотрудничества, утверждает азербайджанское издание Report, ссылаясь на собственные источники. Как пишет издание, решение связано с тем, что Азербайджан не нуждается во внешней помощи, «тем более предоставляемой через непрозрачные схемы и организации, структура которых явно имеет разведывательный характер».
В январе на телеканале Baku.tv вышел репортаж о культурном центре «Русский дом» в Баку, который курирует Россотрудничество. Глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале назвал репортаж, в котором «Русский дом» обвинялся в шпионской деятельности, лживым и «гнусным» и пообещал, что Россотрудничество подаст иск о защите деловой репутации.
Отношения между Москвой и Баку стали напряженными после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. В конце декабря Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и повторил свои утверждения в начале января: «Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».