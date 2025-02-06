закрыть
6 февраля 2025, четверг, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан выгоняет из страны «Русский дом»

3
  • 6.02.2025, 12:59
  • 5,494
Азербайджан выгоняет из страны «Русский дом»

Отношения Баку и Москвы накаляются.

Власти Азербайджана направили Москве официальное уведомление о прекращении на своей территории деятельности Россотрудничества, утверждает азербайджанское издание Report, ссылаясь на собственные источники. Как пишет издание, решение связано с тем, что Азербайджан не нуждается во внешней помощи, «тем более предоставляемой через непрозрачные схемы и организации, структура которых явно имеет разведывательный характер».

В январе на телеканале Baku.tv вышел репортаж о культурном центре «Русский дом» в Баку, который курирует Россотрудничество. Глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале назвал репортаж, в котором «Русский дом» обвинялся в шпионской деятельности, лживым и «гнусным» и пообещал, что Россотрудничество подаст иск о защите деловой репутации.

Отношения между Москвой и Баку стали напряженными после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. В конце декабря Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и повторил свои утверждения в начале января: «Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип