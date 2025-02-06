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Ученые развеяли миф о популярной диете

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  • 6.02.2025, 13:01
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Ученые развеяли миф о популярной диете

Она может навредить здоровью.

Новое исследование Северо-Западного университета в США ставит под сомнение пользу очищения соками, предполагая, что такая диета может принести больше вреда, чем пользы, пишет New Voice.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что даже трехдневная диета, состоящая исключительно из овощных и фруктовых соков, может вызвать изменения в кишечных и оральных бактериях, которые связаны с воспалением и снижением когнитивных способностей.

Ученые разделили здоровых взрослых на три группы. Первая группа употребляла только сок, вторая — сок с цельными продуктами, а третья — только цельные растительные продукты.

Анализ образцов слюны, мазков со щек и кала, взятых до, во время и после диет, выявил значительное увеличение количества бактерий, связанных с воспалением и проницаемостью кишечника, у группы, которая пила только сок. В то же время, группа, употреблявшая цельную растительную пищу, показала более благоприятные изменения в микробиоме. Группа, сочетавшая сок с пищей, также имела некоторые бактериальные сдвиги, но менее серьёзные, чем в группе, употреблявшей только сок.

Результаты исследования показывают, что употребление сока без клетчатки может нарушить микробиом и привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья.

«Большинство людей считают употребление сока полезным средством очищения организма, но это исследование предлагает проверить реальность, — говорит старший автор исследования, доктор Мелинда Ринг. — Употребление большого количества сока с малым содержанием клетчатки может привести к дисбалансу микробиома, что может иметь негативные последствия, такие как воспаление и ухудшение здоровья кишечника».

Дело в том, что при выжимании сока из фруктов и овощей удаляется значительная часть клетчатки, которая необходима для питания полезных бактерий, вырабатывающих противовоспалительные соединения. Без клетчатки начинают размножаться бактерии, любящие сахар, которого в соках содержится в избытке. Это нарушает баланс кишечного и орального микробиома.

Исследование также показало, что оральный микробиом подвергается резким изменениям во время диеты, состоящей только из соков. Ученые обнаружили уменьшение количества полезных бактерий Firmicutes и увеличение количества бактерий Proteobacteria, связанных с воспалением.

«Это подчеркивает, насколько быстро выбор диеты может влиять на популяции бактерий, связанных со здоровьем, — говорит Ринг. — Микробиом полости рта, по-видимому, является быстрым барометром влияния диеты».

Полученные результаты подчёркивают необходимость дальнейших исследований влияния соков и других диет на микробиом, особенно у детей, которые часто употребляют соки вместо фруктов.

«Питательный состав соковых диет, в частности уровень сахара и углеводов, играет ключевую роль в формировании микробной динамики как в кишечнике, так и в полости рта, и должен быть тщательно учтен», — говорит Мария Луиза Саво Сардаро, одна из авторов исследования.

Исследование также акцентирует внимание на важности клетчатки в питании. Доктор Ринг советует: «Если вы любите соки, рассмотрите возможность смешивания, чтобы сохранить клетчатку, или сочетайте соки с цельными продуктами, чтобы сбалансировать воздействие на ваш микробиом».

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