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Среди номенклатуры начинается конфликт

  • Валерий Карбалевич
  • 6.02.2025, 13:18
  • 3,550
Среди номенклатуры начинается конфликт
Валерий Карбалевич

В толкотне могут появиться опасные для Лукашенко конкуренты.

Лукашенко объявил о создании комиссии, которая должна внести предложения по формированию нового правительства. Для чего ему это нужно?

Известно, что правительство ушло в отставку, как это предусмотрено Конституцией. И по процедуре теперь Лукашенко должен сформировать новое правительство. И тут случился сюрприз. Впервые в истории Лукашенко объявил на встрече с доверенными лицами о создании комиссии, которая должна внести предложения по формированию нового состава правительства:

«Надо создать комиссию из высших должностных лиц... Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента. - Прим.), генеральный прокурор и так далее - вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений... Мне хотелось бы, чтобы не один я там росчерком пера это все делал и не по той схеме, как это обычно у нас принято...»

Что бы все это значило? Начало перехода к коллективному руководству? Начало процесса того самого транзита власти, о котором ведется много дискуссий и спекуляций?

Я думаю, что это маловероятно. Режим односторонней власти Лукашенко и коллективное руководство несовместимы. Тогда для чего эта комиссия? Здесь идет какая-то игра, запускается пробный мяч. Кажется, смысл этой игры в следующем.

Во-первых, Лукашенко много рассуждал о необходимости оправдать доверие народа, полученное властью на выборах. Более того, он пытается передать эту задачу высшим чиновникам, в частности, тем самым доверенным лицам. Учитывая тот факт, что этот год, как заявил Лукашенко, будет непростым, ответственность за ожидаемые проблемы ложится на правительство и ближайшее окружение.

Согласно формуле, царь хороший, а бояре плохие. Вот, мол, вы тут выбрали состав нового правительства, я просто наблюдал со стороны. Поэтому и вина за неудачи должна распределяться соответствующим образом. Лидер должен получать только лавры побед, а поражения достаются чиновникам. В принципе, так было всегда, но сейчас этот процесс будет формализирован.

Во-вторых, создав комиссию по формированию правительства, Лукашенко запускает искусственный конфликт в номенклатурной среде. В процессе подготовки нового состава правительства неизбежно будут появляться различные кланы, которые будут выдвигать на ответственные должности «своих людей», конкурировать, ссориться. И понятно, что единственным арбитром в этой борьбе будет Лукашенко: конкурирующие группы обратятся к нему. И таким образом реализуется великий принцип всех диктаторов: «разделяй и властвуй».

В-третьих, в этой толкотне могут появиться опасные конкуренты, которые безрассудно претендуют на роль преемника. Они подумают, что «отец» уже стар, болен, политически слабеет, а потому можно демонстрировать амбиции, чтобы поторопиться занять место, которое вскоре станет вакантным. И это удобный момент для их уничтожения. Потому что на самом деле Лукашенко пока никуда уходить не собирается.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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