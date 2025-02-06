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В «Минск-Мире» случился потоп

  • 6.02.2025, 13:22
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В «Минск-Мире» случился потоп

На последнем этаже жилого дома завопила сигнализация.

Сегодняшнее морозное утро у жителей дома «Торонто», расположенного в жилом квартале «Минск-Мир», началось отнюдь не с красивого рассвета. На последнем этаже жилого дома завопила сигнализация и случился потоп, и все это знатно напугало собирающихся на работу и ничего не подозревающих людей. 

На видео, которые жители дома «Торонто» отправили onliner.by и разместили в телеграм-канале «Минск Мир. Дана Фонтана», видно, что поток водопадом льется из отверстий потолка и он довольно мощный. За считанные минуты вода заполнила все места общего пользования на последнем этаже дома и продолжила свой путь вниз по этажам.

Подробности ЧП рассказал заместитель директора по техническим вопросам ООО «Хэппи Планет» Максим Александрович Чернышев:

— Причиной залития послужил разрыв шарового крана по резьбе диаметром 32 мм. Шаровый кран — это запорная арматура, которая устанавливается для перекрытия стояков. И вот его разорвало по резьбе. В настоящее время комиссионно производится обследование, составляем изъятие данного шарового крана для дальнейшей экспертизы. Это случилось либо по вине поставщика, либо из-за ошибки при монтаже. Восстанавливать ущерб будем за счет виновного лица.

Затоплено лифтовое оборудование, места общего пользования. Сейчас восстанавливаем водоснабжение, убираем воду. 

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