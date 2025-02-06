Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 1 6.02.2025, 13:27

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Самолеты прибыли сегодня.

Украина уже получила от Франции истребители Mirage 2000-5. Первые из них прибыли в Украину сегодня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в Twitter.

«6 июня 2024 года, Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских истребителей «Mirage 2000». Первые из них прибыли в Украину сегодня», - написал Лекорню.

Он уточнил, что самолеты, вместе с украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, будут помогать защищать украинское небо.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он впервые поднялся в небо в 1978 году и стал основным боевым самолетом ВВС Франции, а также экспортировался в ряд других стран.

Благодаря дельтаобразному крылу Mirage 2000 обладает высокой маневренностью, а его максимальная скорость превышает 2 Маха. Самолет оснащен современной авионикой, мощным бортовым радаром и может нести широкий спектр вооружения, включая управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Mirage 2000 существует в нескольких модификациях, среди которых истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Благодаря простоте обслуживания и высокой надежности Mirage 2000 остается в строю даже после появления более современных самолетов, таких как Rafale.

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