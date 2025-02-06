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В Беларуси могут запретить металлодетекторы

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  • 6.02.2025, 13:36
  • 2,756
В Беларуси могут запретить металлодетекторы

Из-за «черных копателей».

Ученые предлагают запретить физическим лицам использовать металлодетекторы. Об этом сообщил директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза.

«Ты можешь покупать. Хочешь — продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях», — пояснил он.

По словам Лакизы, такой запрет будет по аналогии с ограничениями на использование беспилотников, которые в Беларуси разрешено хранить и применять только организациям.

«Проблема черных копателей стоит сверхостро. Это общемировая тенденция, в том числе в соседних странах», — подчеркнул ученый.

Еще один аспект проблемы — нелегальная продажа археологических артефактов. Многие находки, которые по закону считаются государственной собственностью, выставляют на продажу в интернете, причем не только на специализированных сайтах, но и на популярных платформах объявлений.

«Это все продается незаконно», — отметил Лакиза.

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