«Силы у Путина уже не те» 2 6.02.2025, 13:37

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Фото: Getty Images

Экс-глава Службы внешней разведки Украины оценил, на сколько еще хватит россиян.

Россия продолжает свое наступление на фронте, но позиции россиян уже не так сильны. Если сравнивать с осенью 2024 года, интенсивность вражеских штурмовых действий серьезно уменьшилась.

Владимир Путин пытается давить на разных направлениях, но ресурсов у него недостаточно. Об этом «24 Каналу» рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что дают о себе знать огромные потери в оккупационной армии.

Путин не выиграл ни одну стратегическую битву

Ежедневно Украина уничтожает до 2000 оккупантов. За последние месяцы говорится о 45 – 48 тысяч, это полноценная армия. Даже Институт изучения войны подтверждает, что Украина уничтожает больше сил, чем Россия может мобилизовать за месяц, то есть ресурсы исчерпываются.

Понятно, что Владимир Путин хочет максимально надавить, чтобы мы пошли на переговоры. Это устранит проблему мобилизации, а также внутренние проблемы, неспособность ВПК справляться с поставленными задачами.

Глава Кремля понимает, что не выиграл ни одной стратегической операции: не захватил Покровск, Славянск, не вытеснил ВСУ с Курщины. Украина действительно вынуждена отходить из ряда населенных пунктов, но так мы создаем предпосылки для новых контрударов.

«Он еще нарастит ресурсы, будет пробовать наносить удары по Покровску, Часовому Яру, Торецку – все это еще будет. Но это уже не те силы», – подчеркнул генерал армии.

На этом этапе Украине очень важно получить военное преимущество, прежде всего в дальнобойных средствах поражения. Это обеспечит мощные преимущества над врагом на всех направлениях фронта.

Как заставить Россию проиграть

Российский диктатор продолжит навязывать свои позиции, если не получит мощного ответа на поле боя. В США звучат заявления о том, что нужны уступки с обеих сторон, но Путин к этому не готов. Единственный шанс что-то изменить – активно противодействовать оккупантам на фронте.

У США и союзников есть очень системные методы воздействия на Путина и российские элиты. Военная составляющая связана с ослаблением режима внутри России. Тогда начнутся процессы, которые повлияют на экономику, социальную сферу и недовольство людей своим диктатором. Все это на фоне проигрыша на фронте, соответственно Россию будет ждать коллапс.

«Только комплексные действия могут повлиять на ситуацию. Мы держим сейчас фронт, а у врага уже нет ресурсов для тактических наступательных операций», – подчеркнул Николай Маломуж.

Надо убедить Дональда Трампа и его окружение, что только эффективная защита Украины поставит на место агрессора и будет способствовать построению нового миропорядка, где нет места для применения ядерного оружия и новых войн.

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