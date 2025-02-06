Трамп объявил о передаче Израилю «Матери всех бомб» 6.02.2025, 13:50

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Бомба весит 11 тонн и может уничтожить иранские подземные ядерные комплексы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает вести жесткую политику в ближневосточном регионе. После заявления о потенциальном установлении контроля США над Газой теперь он предпринимает шаги, могущие изменить соотношение сил в регионе. Об этом пишет Bild.

Администрация президент США объявила о поставке Израилю одной из самых мощных неядерных бомб — MOAB, так называемой «Матери всех бомб».

Эксперты допускают, что сообщение о передачи МОАВ можно рассматривать как сигнал для возможной атаки на иранские ядерные объекты. По сведениям израильской разведки, у Ирана уже в этом году может появиться ядерное оружие.

По словам журналистов, одной из причин столь жесткой внешней политической линии Трампа стали сообщения о планах спецслужб Ирана ликвидировать американского президента.

«Если они это сделают, их просто сотрут с лица земли», — пригрозил Трамп, отметив, что уже существует соответствующее распоряжение в случае нападения.

Бомба MOAB

Бомба весит 11 тонн и может уничтожить расположенные глубоко под землей объекты, например иранские ядерные комплексы. Прежние главы Белого дома — от Джорджа Буша до Джо Байдена — не поставлять Израилю такое оружие из-за опасений эскалации. Но Трамп впервые дал зеленый свет на передачу MOAB.

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