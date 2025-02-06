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Силовики задержали брата и отца политэмигранта

  • 6.02.2025, 13:52
  • 2,244
Силовики задержали брата и отца политэмигранта

В чем их обвиняют — неизвестно.

Как стало известно «Гомельской вясне», вместе с братом политического эмигранта Николая Стагурского задержали и их отца, Василия Стагурского.

В чем именно обвиняют Василия и Дмитрия Стагурских, неизвестно. Судебные заседания по их административным делам о распространении «экстремистских материалов» прошли 5 февраля в суде Гомельского района.

По словам политического эмигранта Николая Стагурского, его брата Дмитрия задержали за подписки на «экстремистские каналы». Об этом стало известно 4 февраля.

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