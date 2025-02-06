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Названо лучшее обеденное время для худеющих

  • 6.02.2025, 14:01
Названо лучшее обеденное время для худеющих

Худеющим нужно обедать через четыре-пять часов после завтрака.

Для желающих избавиться от лишнего веса «оптимальное» время для обеда наступает примерно через четыре-пять часов после завтрака. Более поздний обед может усложнить переваривание пищи и побудить «кусочничать» ближе к ночи. Об этом изданию Daily Mailh рассказала американский диетолог Лена Бакович.

По словам врача, при подъеме в семь часов утра человек, вероятнее всего, ощутит острый голод в период с двенадцати до часу дня. Бакович отметила, что «задержка» основного второго приема пищи приводит к пропуску ужина из-за недостаточного аппетита и попыткам заменить полноценную еду калорийными закусками в вечернее время.

Диетолог также сослалась на результаты исследования ученых из Испании, которые установили, что те, кто обедает поздно, сжигают меньше калорий в состоянии покоя, чем лица, съедающие основной дневной прием пищи до 13:00. Кроме того, эта научная работа показала, что у тех, кто обедал в 16:30, уровень сахара в крови в течение дня был нестабильным, а на преобразование углеводов в энергию уходило больше времени.

Дело в том, что длительное воздержание от еды может привести к резкому скачку уровня сахара в крови после приема пищи, особенно той, что богата углеводами.

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