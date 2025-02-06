«Да, без вести пропавших полно сейчас»1
- 6.02.2025, 14:03
- 1,682
В ГУР перехватили разговор россиянки с Брянщины.
Многие российские оккупанты, которые отправились на войну против Украины, теперь числятся как пропавшие без вести, а попытки родственников их найти — тщетны.
Об этом идет речь в радиоперехвате, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины в четверг, 6 февраля. Как указали в разведке, в нем жительница Брянской области описывает случаи пропажи без вести российских захватчиков на войне против Украины.
«Да, без вести пропавших полно сейчас», — говорит голос в радиоперехвате.
При этом, судя по перехваченному разговору, попытки родственников разыскать своих родных, в том числе через военкомат, тщетны.
«Нет, все ясно, я все понимаю, но они же должны с какой части и куда пошли. Вот это они же должны знать. Но как это так? Я вообще не понимаю. Как они, захотели — пошли, захотели — нет, что ли? Ну так же не может быть. Кто-то же их направлял, отправлял, все равно должно быть. Откуда, где они были. Вот эта точка, где они были. Вот это вот, надо узнать. Вот тогда от этого и надо отталкиваться. Непонятно. Бардак-какой-то», — жалуется жительница Брянщины в радиоперехвате.