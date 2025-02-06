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«Каждый такой указ Лукашенко — плевок в лицо белорусам»

  • 6.02.2025, 14:13
  • 1,196
«Каждый такой указ Лукашенко — плевок в лицо белорусам»

В Беларуси подорожают жилищно-коммунальные услуги.

30 января Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит 0,5 базовой величины (Br21), а произойдет это в два этапа – с 1 января и 1 июня.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Ну все, «выбрали», теперь можно вернуться к обдиранию народа, подорожание всего и вся будет происходить со скоростью ветра».

«Зарплата все та же, а цены поднялись... Выживай, как хочешь».

«Еще немного, и за холодную воду будем платить, как за золотую».

«А качество работы ЖКХ когда повысится?»

«С такими ценами белорусы скоро будут брать кредит на коммуналку».

«А что с дешевым электричеством от БелАЭС?»

«Выборы» прошли — теперь можно повышать коммуналку. Опять народ заплатит за «стабильность»!»

«Как всегда, ничего хорошего. А обещания куда делись?»

«Мне вот интересно, а в Дроздах заметят подорожание ЖКУ, они вообще их оплачивают?»

«Каждый такой указ Лукашенко — плевок в лицо белорусам. Сначала задушил бизнес, теперь ЖКХ добивает. Молодежь бежит из страны, а он строит из себя царя».

«Пудель себя выбрал — и опять все в колхозе по старой схеме».

@charter97.org Лукашенко повысил тарифы на ЖКХ: плюс 21 рубль #жкх #тарифы #беларусь #лукашенко #коммуналка #подорожание #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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