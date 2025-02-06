«Каждый такой указ Лукашенко — плевок в лицо белорусам»
- 6.02.2025, 14:13
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В Беларуси подорожают жилищно-коммунальные услуги.
30 января Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит 0,5 базовой величины (Br21), а произойдет это в два этапа – с 1 января и 1 июня.
Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:
«Ну все, «выбрали», теперь можно вернуться к обдиранию народа, подорожание всего и вся будет происходить со скоростью ветра».
«Зарплата все та же, а цены поднялись... Выживай, как хочешь».
«Еще немного, и за холодную воду будем платить, как за золотую».
«А качество работы ЖКХ когда повысится?»
«С такими ценами белорусы скоро будут брать кредит на коммуналку».
«А что с дешевым электричеством от БелАЭС?»
«Выборы» прошли — теперь можно повышать коммуналку. Опять народ заплатит за «стабильность»!»
«Как всегда, ничего хорошего. А обещания куда делись?»
«Мне вот интересно, а в Дроздах заметят подорожание ЖКУ, они вообще их оплачивают?»
«Каждый такой указ Лукашенко — плевок в лицо белорусам. Сначала задушил бизнес, теперь ЖКХ добивает. Молодежь бежит из страны, а он строит из себя царя».
«Пудель себя выбрал — и опять все в колхозе по старой схеме».
@charter97.org Лукашенко повысил тарифы на ЖКХ: плюс 21 рубль #жкх #тарифы #беларусь #лукашенко #коммуналка #подорожание #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97
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