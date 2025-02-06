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РФ потеряла под Покровском больше солдат, чем за всю вторую чеченскую войну

  • 6.02.2025, 14:13
РФ потеряла под Покровском больше солдат, чем за всю вторую чеченскую войну

Россияне штурмуют на юг и юго-запад от города.

На Покровском направлении армия Российской Федерации потеряла 7 000 человек личного состава безвозвратно и 15 000 всех в целом, включая раненых и без вести пропавших.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, Покровское направление все еще остается самым активным, за минувшие сутки там состоялось 24 штурма врага. Россияне штурмуют на юг и юго-запад от города.

«Торецкое направление - девять атак неподалеку Торецка, Долиевки и Щербиновки, городские бои в самом Торецке. Краматорское направление - три боестолкновения возле Часового Яра и Ступочек. Северское направление - девять атак в районе Спирного, Северска и Верхнекаменского», - рассказал Трегубов.

Спикер уточнил, что по данным главнокомандующего Александра Сырского, на Покровском направлении россияне потеряли 7 000 человек личного состава безвозвратно и 15 000 всех в целом, включая раненых и без вести пропавших.

«Вторая чеченская война у россиян за весь период - 6 000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем за всю вторую чеченскую войну», - сказал он.

Трегубов рассказал, что сейчас россияне бросают все силы и резервы в попытках охватить город. В частности, если им удастся перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и с юго-запада то это могло бы свидетельствовать об успехе оккупантов. Но сейчас им это не удается, россияне теряют очень большое количество личного состава и техники, пытаясь просто цепляться за маленькие поселки на юго-запад от Покровска.

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