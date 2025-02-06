Министр обороны Израиля призвал ЦАХАЛ разработать план для эвакуации жителей сектора Газа 6.02.2025, 14:31

Фото: Avi Ohayon/GPO

Кац приветствовал «смелую инициативу» Трампа.

Министр обороны Израиля Кац в четверг, 6 февраля, заявил, что поручил военным подготовить план, который позволит жителям Газы, желающим добровольно покинуть анклав, уехать.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Президент США Дональд Трамп во время речи заявил, что США «возьмут под свой контроль» сектор Газы и «будут нести ответственность» за разминирование и восстановление анклава.

Кац приветствовал «смелый план» Трампа и заявил, что приказал военным подготовить план, по которому любой житель сможет эмигрировать в любую страну, которая готова их принять.

По его словам, план будет предусматривать выезд через наземные контрольно-пропускные пункты, а также «специальные меры» для выезда морскими и воздушными путями.

«Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и эмиграции, как это практикуется во всем мире», — предложил Кац.

Он также добавил, что план Трампа может продвинуть «планы реабилитации в демилитаризованной Газе, которая не будет представлять никакой угрозы в эпоху после ХАМАС, которая займет много лет».

Кац предложил Испании, Ирландии, Норвегии и другим странам, которые ранее критиковали Израиль, принять палестинских беженцев, заявив, что если эти страны откажутся принять палестинцев, «их лицемерие будет разоблачено».

Он также упомянул Канаду, которая имеет «организованную иммиграционную программу» и «ранее выражала готовность принять жителей Газы».

Ранее Трамп выразил готовность взять под контроль сектор Газы и развивать регион и допустил возможность введения туда американских войск.

Он уже предлагал план временного перемещения палестинцев после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении боевых действий.

Во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху он подчеркнул, что палестинцам не остается альтернативы, кроме как покинуть Газу.

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