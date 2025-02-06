«Кочановой не дают спокойно спать «тунеядцы»4
- 6.02.2025, 14:41
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Белоруска — о безумных законах, принятых режимом.
Читательница сайта Charter97.org рассказала, с чем ей приходится сталкиваться из-за мужа, которого власти записали в «тунеядцы»:
— Не дают Кочановой спокойно спать «тунеядцы»! Сначала этих «тунеядцев» сами придумали, а теперь с них «снимают шкуру».
Мы растим троих детей. Мой муж Антон имеет среднее специальное образование. Как ему заработать деньги на их содержание? Чтобы как-то жить, а не перебираться с перловой крупы на овсянку.
Долго работал Антон на различных предприятиях района за мизерную плату, пока не надоело. Решили мы и отправили нашего папу работать водителем фургона в Европу.
И тут на нас посыпалось: повышенная оплата за коммунальные услуги, невозможность воспользоваться родительским капиталом, ну и сейчас повис вопрос об ограничении доступа к бесплатной медицине.
Ну не скажу, что мы очень имеем к ней доступ. Да, если простуда, то пойти к терапевту — нет проблем: отсиди очередь и пользуйся. А вот если случаются какие-то более серьезные проблемы, то доставай кошелек и плати, а то можно и год ждать очереди, например, к эндокринологу, или если нужно сделать ультразвуковое исследование.
То же самое и в поликлинике для взрослых. Мне кажется, что туда я хожу только за справками для места работы. Все остальное приходится лечить за деньги. И хорошо, что мы их имеем.
Так и муж мой, благодаря тому, что работает за границей, когда приезжает, то в вопросах здоровья обращается в частные центры.
Хотя эта ситуация меня очень напрягает. За что лукашисты делят наше общество на касты? Да, мой муж не платит налоги в своем государстве. Но ведь мы оплачиваем налоги, заложенные в цену товаров и услуг.
Благодаря тому, что муж хорошо зарабатывает, имеем большие покупательские способности, чем наши соседи. Однако кто же вынудил моего мужа отправиться на чужбину, как не сами лукашисты?