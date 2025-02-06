Через месяц в Беларуси могут подорожать некоторые товары 6.02.2025, 14:55

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Это связано с решением лукашистов.

Правительство утвердило список товаров, цены на которые могут регулироваться государством, если их нужно стабилизировать.

Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. При этом чиновники отменили действие нескольких других документов, которыми ранее регулировались цены на определенные товары.

Изменение по ценам на стройматериалы и пеллеты

Правительство установило, что Минстройархитектуры сможет при необходимости регулировать цены на товары, которые используют в строительстве, а также при производстве стройматериалов. При этом конкретные позиции, стоимость которых разрешено контролировать этому ведомству, не прописаны.

При этом Совмин отменил свое 447-е постановление, которым в 2022 году ввели госрегулирование цен на многие строительные товары. К примеру, среди них были черные металлы, алюминий, бетон, а также окна, двери, раковины.

То есть получается, что правительство, с одной стороны, ослабило госрегулирование цен в строительстве, убрав конкретный список товаров, которые подпадают под него. С другой, оставило для Минстройархитектуры возможность вводить ограничения фактически по любым позициям, которые используют в строительстве, а также при производстве стройматериалов.

Что касается древесных топливных гранул (пеллет), которые выпускают организации, подчиненные Минлесхозу, то это ведомство сможет при необходимости регулировать цены на этот товар.

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Новшество по экспорту продуктов

Минсельхозпрод сможет регулировать при необходимости цены на некоторые товары, которые наша страна экспортирует или импортирует. Речь о тушах и полутушах крупного рогатого скота, необваленных отрубах, сгущенном молоке и сливках, сливочном масле и сырах. Но так как эти товары наша страна в основном поставляет на другие рынки, то, скорее всего, речь идет в первую очередь об экспортных ценах.

Напомним, в июне 2022 года правительство приняло поставление № 379, им определили список экспортных товаров, на которые чиновники будут устанавливать минимальные цены. То есть предприятия не могли поставлять свою продукцию в другие страны по стоимости ниже той, которую устанавливали власти. Эти цены регулярно пересматривали — как понижали, так и повышали. Нынешним решением Совмина отменено 379-е постановление.

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Изменение по медицинским товарам

Появилось новшество по некоторым медтоварам. Так, из 171-го указа исключили список позиций, цены на которые регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Среди прочего это средства защиты органов дыхания для индивидуального применения — маски, полумаски, повязки. А еще — дезинфицирующие гели и спреи, защитные одноразовые перчатки.

Важный нюанс

В нынешнем постановлении правительство отдельно обращает внимание на то, что по товарам и услугам, цены и тарифы на которые регулируются 72-м указом, не вводят новшества. Этим документом государство среди прочего сдерживает рост стоимости жилищно-коммунальных и почтовых услуг, проезда в общественном транспорте, социально значимых товаров, алкоголя, лекарств. А еще — некоторых платных медуслуг.

А что с нашумевшим 713-м постановлением?

В октябре 2022 года правительство ввело жесткое госрегулирование цен на многие продукты и непродовольственные товары. В это нашумевшее 713-е постановление Совмина несколько раз вводили существенные изменения (первый и второй примеры).

Так вот — речи об отмене этого документа в нынешнем решении Совмина не идет, оно продолжает действовать.

Напомним, в январе этого года премьер-министр Роман Головченко заявил, что власти хотят «уйти от прямого регулирования цен» и ввести систему, которая будет более гибкой.

Когда вступят в силу изменения?

Основные изменения, которые вводят нынешним 69-м постановлением правительства, должны заработать через 30 дней после публикации документа. Его разместили в открытом доступе 6 февраля. По всей видимости, он должен заработать с 9 марта.

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