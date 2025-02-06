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Украинский офицер: Будет Минск «за три дня»

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  • 6.02.2025, 15:02
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Украинский офицер: Будет Минск «за три дня»
Алексей Гетьман

Киев готов ответить на угрозы со стороны режима Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия разместит на территории Беларуси войска, а затем начнет угрожать Польше и странам Балтии. Беларусь, по словам украинского президента, может быть полноценно втянута в войну.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, майору запаса ВСУ Алексею Гетьману:

— Начну с того, что это будут не первые российские войска на территории Беларуси. Те же разбитые «вагнеровцы», оставшиеся после боев за Бахмут, были на реабилитации в вашей стране. Для них строили отдельные городки.

Также часто проводятся совместные учения российско-белорусских войск. Мы знаем, что в белорусской армии много россиян. Стоит вспомнить и ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками, которые могут быть размещены в Беларуси.

Если же сейчас президент Украины говорит о том, что могут быть размещены войска, скорее всего, имеются в виду дополнительные войска. Возможно, готовится удар уже не по Украине (украинско-белорусская граница достаточно серьезно защищена), а по Сувалкскому коридору. Может быть, попытка атаки на Польшу или Литву. Речь идет не про полномасштабные боевые действия, а провокации, чтобы посмотреть на реакцию блока НАТО.

Если пролеты ракет над территорией НАТО не вызывают у них какую-то реакцию, то посмотрим, как они будут реагировать на диверсионные действия или вторжение.

Что касается Украины, то к нам, скорее всего, Лукашенко не захочет соваться. Ведь еще летом прошлого года он что-то пытался рассказывать, ему сразу прилетел ответ из украинского МИД о том, что есть 51-ая статья устава ООН. Там четко указано, что такое агрессия, какие действия может предпринять страна, попавшая под нее. А действия очень простые — все военные целы на территории агрессора становятся законными.

Ему об этом напомнили, добавили, что если будет попытка, то будут нанесены удары по военным и административно-военным объектам Беларуси сразу же. Он же видит, что происходит в РФ, что ничего не может она сделать с украинскими войсками в Курской области. На фоне этого Лукашенко прекрасно понимает, что белорусская армия послабее российской, поэтому если будет попытка нас атаковать со стороны Беларуси, то в ответ последует ракетный или дроновый удар. Если еще и войска введем… Лукашенко же говорил про «Киев за три дня», тут уже будет «Минск за три дня».

— Сейчас все говорят о возможных переговорах по войне в Украине. Может ли появиться вопрос о демилитаризации Беларуси на этих переговорах?

— Неожиданный вопрос. Понимаете, консультации постоянно проводятся, ведутся переговоры. Обсуждается большое количество вариантов.

Будет ли демилитаризация Беларуси? Скажу честно, не знаю, какая официальная позиция нашего военно-политического руководства. У меня ответ очень простой — а какая разница?

Подчеркну, для нас Беларусь не составляет угрозы. Когда РФ развалится, перестанет существовать «союзное государство» и, наконец-то, белорусы вспомнят, что они — отдельное государство, то тогда мы, украинцы, с вами посотрудничаем и поможем создать очень мощную белорусскую армию.

Поверьте, у нас есть для этого и опыт, и возможности. Сейчас же это все нас вообще не пугает.

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