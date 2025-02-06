Богиня стиля и инноваций: самый известный Citroen празднует 70-летие 6.02.2025, 15:11

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Авто поражало не только элегантным дизайном.

В Париже на выставке Retromobile празднуют юбилей Citroen DS. Легендарной модели исполнилось 70 лет и ей посвятили отдельную экспозицию из 12 DS разных годов выпуска, а также оригинальных моделей и инсталляций. Видео с шоу опубликовал сайт Le Nouvel Automobiliste.

Фокус расскажет историю Citroen DS — одной из самых знаменитых моделей французского бренда. Разрабатывать ее начали в конце 1940-х годов, как преемника Citroen Traction Avant.

Новый Citroen DS презентовали на Парижском автошоу 1955 году. Элегантный обтекаемый седан с дизайном работы скульптора Фламинио Бертони впечатлил публику и за первый день модель собрала 12 000 заказов. Авто быстро получило прозвище, созвучное с его названием — Dеesse («богиня»).

Впрочем, Citroen DS 1955 года привлекал не только утонченным стилем и оригинальным салоном с односпицевым рулем, но и инновационными технологиями. Главная из них — гидропневматическая подвеска, которая обеспечивала комфорт езды и позволяла менять клиренс. Благодаря ей даже колесо можно было поменять без домкрата.

Кроме того, благодаря гидравлической системе работал и усилитель руля. Также Citroen DS оснастили полуавтоматической КПП и передними дисковыми тормозами, а позже добавили и поворачивающиеся фары.

А вот двигатель Citroen DS оказался довольно скромным — 1,9-литровым и 75-сильным. Максимальная скорость переднеприводного седана составила 140 км/ч. Дело в том, что во Франции в 50-х налогообложение авто зависело от их мощности.

Со временем линейку пополнили моторы объемом 2,1 л (115 л.с.) и 2,3 л (140 л.с.), которые дополнили впрыском топлива. Также появились универсал и бюджетный вариант ID, который не имел гидропневматической подвески или дисковых тормозов и комплектовался механической КПП.

Представили и роскошную версию Pallas с кожаным салоном и кондиционером, а кузовное ателье Chapron наладило выпуск небольшими сериями кабриолетов и купе Citroen DS.

Специалисты Chapron создали и специальные версии Citroen DS для Шарля де Голля — парадный кабриолет и удлиненный седан. Именно последний — спас жизнь президенту Франции во время покушения: пули террористов пробили шины, однако благодаря передовой подвеске авто удалось выровнять и продолжить движение.

Citroen DS не был слишком быстрым, но при этом успешно проявил себя в гонках. В 1959 и 1966 годах он выигрывал знаменитое ралли Монте-Карло.

Одна из самых известных его ролей — в киноленте «Фантомас разозлился», где авто превращается в реактивный самолет.

Citroen DS и ID выпускали до 1975 года и всего собрали почти полтора миллиона авто, что неплохо для недешевой премиальной модели. На смену ей пришел Citroen CX.

В наши дни создан отдельный премиальный бренд DS, модели которого тоже являются авангардными и нестандартными. Впрочем, время от времени появляются слухи о возможности создания преемника Citroen DS.

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