«Как гром среди ясного неба» 6.02.2025, 15:18

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Украина начала новое наступление в Курской области.

Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области, где уже более полугода удерживают несколько сотен квадратных километров российской территории, пишет The Moscow Times.

Как пишут z-военкоры, ВСУ пошли в атаку юго-восточнее Суджи в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Уланок. В результате боевых действий в Рыльском районе был поврежден газопровод, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, началось возгорание, и трубопровод пришлось перекрыть, в результате чего без газа остались два населенных пункта.

Российские войска потеряли контроль над Черкасской Конопелькой, пишет «Рыбарь». Alex Parker Returns сообщает, что ВСУ также удалось занять Уланок. Украинское наступление началось «как гром среди ясного неба», пишет он.

Операция стартовала с разминирования территорий, которое началось «под утро», после чего «бронегруппы ВСУ перешли к наступательным действиям со стороны Махновки, обходя Черкасскую Конопельку с фланга и двинулись на Уланок», пишут «Военкоры русской весны». Канал «Zaписки Vетерана» оценивает наступающие отряды в 500 человек и 50 единиц бронетехники.

По состоянию на конец января ВСУ контролировали 442 кв км Курской области — почти втрое меньше, чем на пике стартовавшей в августе операции, когда им за два недели удалось занять 1300 кв км, оценивают эксперты Института изучения войны (ISW). За январь, по данным ISW, российской армии удалось «отбить» еще около 40 кв км.

Украинское контрнаступление является «попыткой улучшить свое положение», пишет «Военный осведомитель»: «Именно на юге от Суджи в последние месяцы ВС РФ смогли значительно продвинуться и прижать ВСУ фактически к самой Судже, угрожая всей группировке противника в Курской области».

Киев намерен использовать фактор Курской области на возможных переговорах с Россией, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский. «Мы поразили несколько очень важных военных пунктов правления. И это — очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время с этой территории, и это, как магнит, держит сегодня 60 тысяч их военных на этом направлении», — добавил он.

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