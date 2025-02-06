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Зима в Беларуси берет реванш

  • 6.02.2025, 15:21
  • 2,084
Зима в Беларуси берет реванш

В стране ожидаются морозы до −16°C и гололедица.

Зима в Беларуси постепенно усиливает влияние, температура воздуха продолжает снижаться. Несмотря на это, она все еще превышает средние многолетние значения на 1…4°C, сообщили в Белгидромете.

Выходные и начало недели пройдут под влиянием антициклона. В пятницу, 7 февраля, осадков не ожидается, лишь ночью по западу возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью −2…8°C, при прояснениях до −10°C, днем −3…+2°C.

В субботу, 8 февраля, сохранится сухая погода. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ночью −4…10°C, при прояснениях до −12°C, днем −3…+3°C.

В воскресенье, 9 февраля, осадков не ожидается. Возможна гололедица. Ночью −4…11°C, местами до −14°C, днем −3…+2°C.

С 10 по 12 февраля погоду в стране будет определять антициклон скандинавского происхождения. Ожидается морозная и сухая погода. Ночью −5…12°C, при прояснениях до −16°C, днем −4…+2°C.

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