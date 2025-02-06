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В Украине создали аналог «Шахеда»

  • 6.02.2025, 15:30
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В Украине создали аналог «Шахеда»

Дрон может подниматься на пять тысяч метров.

В Украине создали копию российского беспилотника, которым ВС РФ атакуют города. Его используют как специальный тренажер, ведь оригинал — «Шахед» — сложный в обнаружении. Деталями в сюжете ТСН поделились оператор беспилотных авиационных комплексов 114 бригады тактической авиации «Меси» и командир Юрий Сорока.

«Меси» объяснил, что на поражение «Шахеда» есть только 10-15 секунд, ведь он пролетает «на высоких скоростях». Попасть в БПЛА нетрудно, ведь большинство защитников неба уже имеют боевой опыт. Однако самое сложное — обнаружить дрон вовремя.

Для того, чтобы бойцы ВС могли тренироваться, в Украине разработали беспилотный авиационный комплекс «ФТ-1» — точную, но немного уменьшенную копию «Шахеда».

«Этот комплекс может подниматься на высоту 5 тысяч метров. А «Шахед» 200-300 метров — на таких высотах мы тренируемся. По самому комплексу не стреляют, выпускает сзади условную цель на расстоянии 100 метров от этого самолетика, и мобильные огневые группы работают уже по имитированной цели», — пояснил «Меси».

Бойцы бригады первыми освоили комплекс и теперь в роли инструкторов обучают других. По словам военных, даже маршруты для «ФТ-1» просчитывают так, чтобы они были похожи на полеты реальных «Шахедов». Разработку называют критически важной для тренировок мобильных огневых групп.

«Много людей привлекаются, фактически все 100%, в том числе и женщины, и таких профессий как бухгалтера, юристы, все-все берут оружие. Ну конечно, что девушки, например, там сам пулемет не применяют, но в составе мобильной огневой группы подают патроны, снимают результат работы, подсвечивают прожекторами, обнаруживают тепловизором. Это командная работа», — рассказал Сорока.

Отмечается, что «ФТ-1» подошел бы и для обучения операторов зенитно-ракетных комплексов, но это стоило бы несколько миллионов гривен. Поэтому пока тренажер получила только 114 бригада.

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