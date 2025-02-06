Пропагандист канала Соловьева предсказал окончание войны, разгромив Z-патриотов
- 6.02.2025, 15:55
«Боятся лишиться корыта».
В России активно заговорили об окончании войны, а из тех Z-патриотов, которые выступают против, делают «предателей», пишет «Диалог.UA».
Продиктованный кремлевской верхушкой спич высказал пропагандист канала Соловьева, кандидат исторических наук Борис Якеменко (брат экс-министра Василия Якеменко).
«Все идет к тому, что «СВО» закончится через месяц - два и настанет мир», - подчеркнул «сотрудник» Соловьева на видео, опубликованном в Telegram-канале «Сеятель ветра».
В нежелании заканчивать войну Якеменко обвинил Z-патриотов, спрятавшихся в тылу и призывающих идти до конца. Пропагандист призвал тыловиков самим идти на фронт и находиться там до конца.
«Окончание «СВО» приводит их в ужас, потому что они пристроились к ним стишками и спецсборами (денег на нужды армии). Без нее они ни на что не способны. Они боятся лишиться корыта», - убежден историк.
Якеменко призвал патриотов страны-оккупанта поддержать любое решение Владимира Путина, раз россияне так единогласно поддержали его на выборах.
«Ему виднее», - резюмировал пропагандист, сделав словесный реверанс в адрес диктатора.