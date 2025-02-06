Белорус получил перевод из-за границы, но большую часть суммы отдал банку 6.02.2025, 16:20

Как так получилось?

Белорус Максим на днях получил международный перевод за рекламу на YouTube. За него надо было заплатить комиссию, которой он не ожидал. Перевод составил 79,63 доллара (около 271 рубля), комиссия — 200 рублей. Сумма к зачислению оказалась чуть больше 21 доллара, что эквивалентно 71 рублю, пишет Onliner.by.

— Это последний платеж со стороны YouTube, мама ведет там канал про орхидеи. Банки для вывода денег всегда были разные: один перестает принимать переводы из-за границы — оформляешься в другом, — рассказал белорус. — Сейчас сделали долларовый перевод на рублевую карту «Приорбанка», комиссия немного удивила. Хорошо, хоть что-то осталось от перевода. А еще 13% подоходного налога как физлицу надо заплатить.

Откуда такая комиссия? Как раз в тот день, 27 января, в «Приорбанке» изменились тарифы на переводы SWIFT: для перевода до 60 долларов (204 рубля по курсу Нацбанка на 6 февраля), как и ранее, комиссия составляет 3%, для сумм выше комиссия тоже 3%, но минимум 200 рублей (ранее была 15 рублей).

С учетом того, что сумма перевода ненамного превышает 60 долларов, на комиссию пришлась его заметная часть.

Как отметили в «Приорбанке», тарифная политика формируется «с учетом текущей экономической ситуации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com