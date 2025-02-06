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Компания-заказчик строительства Минского «Мега Парка» ушла в банкротство

  • 6.02.2025, 16:36
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Компания-заказчик строительства Минского «Мега Парка» ушла в банкротство

Фирма должна кредиторам 134,8 млн рублей.

В банкротство ушла компания «Винтерраинвест». Она была заказчиком строительства минского торгово-развлекательного центра «Мега Парк». Это уже вторая попытка компании уйти в банкротство. Первая была в 2022 году, пишет OL.

В июне 2012 года между компанией «Винтерраинвест» и Мингорисполкомом был заключен инвестиционный договор на строительство спортивно-оздоровительного и торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Казимировской и Каменногорской в Минске.

Конечными бенефициарами компании выступала литовская группа компаний Capital City Group. Она известна строительством в 2013 году ТЦ «Бонус» в столичном микрорайоне Каменная Горка.

По условиям договора к 2017 году компания должна была построить ТРЦ «Мега» на выделенном ей участке 9,5 гектара. Площадь объекта должна была составить 55 тыс. «квадратов». Сообщалось, что в ТРЦ будет ледовая арена, магазины, кинотеатр на девять кинозалов, спортивно-оздоровительный центр и различные магазины, кафе и рестораны. Сумма инвестиций должна была составить $20,4 млн.

Стройка началась в 2015 году. А в июле 2018-го застройщик окончательно определился с названием будущего ТРЦ «Мега Парк» и подал заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности на регистрацию одноименного товарного знака, который зарегистрировал в феврале 2019 года.

Однако дату открытия ТРЦ несколько раз переносили, пока вовсе не заморозили стройку и не законсервировали объект. В сентябре 2022 года Минский горисполком в одностороннем порядке расторг инвестиционный договор с компанией и изъял у нее выделенный для строительства участок. Тогда в Мингорисполкоме рассказывали, что инвестор проекта «сбежал» и ТРЦ будут достраивать за счет городского бюджета.

В марте 2022 года компания «Винтерраинвест» подала в Экономический суд Минска заявление о своем банкротстве, однако суд шесть раз возвращал его компании.

После очередной попытки Экономический суд Минска в январе 2025 года все-таки возбудил дело об ее банкротстве и установил в отношении компании защитный период.

Согласно материалам дела, «Винтерраинвест» должна кредиторам 134,8 млн рублей. При этом у компании отсутствуют активы. Среди ее кредиторов — «АСБ «Беларусбанк», «Белгосстрах» и «Белэксимгарант».

В сентябре 2023 года недостроенный ТРЦ выставили на продажу. После нескольких торгов в январе 2024 года торгово-развлекательный центр «Мега Парк» купила группа компаний «Сигмаполюс». Изначально за объект просили $37 млн, в итоге компания заплатила за него $7,8 млн. Примечательно, что уже в сентябре 2024 года стало известно, что главным акционером ТРЦ стал Александр Мошенский

В итоге вместо ледовой арены на территории «Мега Парка» появится парк хвойных и тропических растений, 7-зальный кинотеатр Skyline Cinema, а якорными арендаторами ТРЦ станут продуктовый ретейлер «Соседи» и техноретейлер «5 элемент». Открыть ТРЦ планируют в конце 2025 года — начале 2026-го.

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