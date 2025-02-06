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Ученые выявили простой тест для поиска инопланетной жизни

  • 6.02.2025, 16:53
Ученые выявили простой тест для поиска инопланетной жизни

Метод основан на способности микроорганизмов двигаться в сторону определенных химических соединений.

Ученые из Технического университета Берлина разработали новый метод обнаружения признаков жизни, который может быть использован в будущих миссиях по поиску внеземных организмов. Они обнаружили, что простейший тест на движение микроорганизмов в ответ на химическое вещество способен выявить возможные инопланетные формы жизни. Работа опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences (FASS).

Метод основан на хемотаксисе — способности микроорганизмов двигаться в сторону определенных химических соединений. В новой работе исследователи протестировали три типа микроорганизмов: два вида бактерий и один вид архей. Все они реагировали на аминокислоту L-серин, перемещаясь в ее сторону.

Выбор организмов был неслучаен: бактерия Bacillus subtilis может выживать при температуре до 100°C, бактерия Pseudoalteromonas haloplanktis адаптирована к условиям Антарктики, а архея Haloferax volcanii встречается в экстремально соленых водоемах, таких как Мертвое море.

«Мы тестировали как бактерии, так и археи, поскольку они эволюционно развивали способность к движению независимо друг от друга. Это делает метод более универсальным для будущих космических миссий», — пояснил ведущий исследователь Макс Рикелес.

L-серин считается распространенным химическим соединением, возможно, присутствующим на Марсе. Если потенциальная марсианская жизнь имеет сходную биохимию с земной, этот метод может помочь в ее обнаружении.

Вместо сложного оборудования ученые использовали прозрачный предметное стекло с двумя камерами, разделенными тонкой мембраной. С одной стороны помещали микроорганизмы, с другой — L-серин. Если организмы были живы и подвижны, они двигались в сторону аминокислоты, проходя через мембрану. Метод не требует мощных компьютеров или сложного анализа данных, что делает его потенциально применимым в будущих космических миссиях. Однако для работы в космосе потребуется адаптация — миниатюризация оборудования и автоматизация процесса.

«Этот метод может значительно упростить поиск жизни за пределами Земли, сделав его дешевле и быстрее», — подчеркнул Рикелес.

Ученые надеются, что в будущем этот подход будет использован для поиска жизни не только на Марсе, но и, например, в океане спутника Юпитера Европы.

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