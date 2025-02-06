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Украина получила истребители F-16 от Нидерландов

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  • 6.02.2025, 17:08
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Украина получила истребители F-16 от Нидерландов

Скоро они появятся над украинским небом.

В четверг, 6 февраля, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что кроме французских истребителей Mirage 2000, Украина также получила самолеты F-16 от Королевства Нидерланды.

Об этом он написал в «Фейсбуке».

«Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление — первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов», — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что эти современные боевые машины уже находятся в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач.

«Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность — Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба. Поддержка Нидерландов — это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан», — написал министр.

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