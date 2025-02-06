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«Не по рангу Си Цзиньпину разговаривать с вассалом Путина»

  • 6.02.2025, 17:12
  • 1,348
«Не по рангу Си Цзиньпину разговаривать с вассалом Путина»
Си Цзиньпин

Зря Лукашенко выпрашивал аудиенции.

Выступая накануне «выборов» перед работниками МАЗа, Лукашенко переходил на крик, мол, пусть поляки полностью закрывают границу, потому что наши же МАЗы туда не идут, и мы туда не ездим.

Да, действительно, диктатор туда не ездит. Но не потому, что не хочет, а потому, что никто его там принимать не будет, никому он там не нужен, никто не хочет пачкать свою репутацию, пишет в редакцию сайта Charter97.org читательница Ольга из Минска.

Белорусы же в Польшу ездили и будут ездить, и для нас вопрос проезда границы чрезвычайно актуален. Ведь на сегодняшний день у многих там родные, которых вынудили покинуть родину.

Многие ведут в Польше бизнес, потому что там не надо бояться, что завтра его конфискуют, а тебя оставят за бортом. Сообщества с новостями о переезде границы имеют десятки тысяч подписчиков.

А диктатор хвастается, мол, что нам Польша, мы сотрудничаем с огромной и мощной страной – Китаем, где нас принимают «с почетом, пользуются нашими товарами и услугами».

«Дурыборы» прошли, а визит в Китай так и не состоялся, как ни просил подданный Лукашенко аудиенции.

Хотя с «элегантной победой» поздравили, но видеть не хотят. Не по рангу Си Цзиньпину разговаривать с вассалом Путина. Интересно, с кем дальше будет пытаться диктатор наладить отношения?

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