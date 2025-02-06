«Не по рангу Си Цзиньпину разговаривать с вассалом Путина»
- 6.02.2025, 17:12
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Зря Лукашенко выпрашивал аудиенции.
Выступая накануне «выборов» перед работниками МАЗа, Лукашенко переходил на крик, мол, пусть поляки полностью закрывают границу, потому что наши же МАЗы туда не идут, и мы туда не ездим.
Да, действительно, диктатор туда не ездит. Но не потому, что не хочет, а потому, что никто его там принимать не будет, никому он там не нужен, никто не хочет пачкать свою репутацию, пишет в редакцию сайта Charter97.org читательница Ольга из Минска.
Белорусы же в Польшу ездили и будут ездить, и для нас вопрос проезда границы чрезвычайно актуален. Ведь на сегодняшний день у многих там родные, которых вынудили покинуть родину.
Многие ведут в Польше бизнес, потому что там не надо бояться, что завтра его конфискуют, а тебя оставят за бортом. Сообщества с новостями о переезде границы имеют десятки тысяч подписчиков.
А диктатор хвастается, мол, что нам Польша, мы сотрудничаем с огромной и мощной страной – Китаем, где нас принимают «с почетом, пользуются нашими товарами и услугами».
«Дурыборы» прошли, а визит в Китай так и не состоялся, как ни просил подданный Лукашенко аудиенции.
Хотя с «элегантной победой» поздравили, но видеть не хотят. Не по рангу Си Цзиньпину разговаривать с вассалом Путина. Интересно, с кем дальше будет пытаться диктатор наладить отношения?