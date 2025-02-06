«Сильно сомневаюсь, что большинство белорусов потянет их стоимость» 3 6.02.2025, 17:28

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Предприниматель показал первую ферму с белорусскими креветками.

В ТikTok появилось видео с белорусской экофермы по разведению креветок. Автор ролика показал, где выращивают настоящих белорусских креветок, а также показал мальков в ожидании ужина. У зрителей возникло немало вопросов, пишет «Телеграф».

Из комментариев пользователей стало ясно, что экоферма находится в Брестской области Ляховичского района, в деревне Ольховцы.

«Запускаю первую креветочную ферму в Беларуси! Первая линия уже запущена!», — написал владелец аккаунта.

В комментариях пользователи не скрывали своего удивления и восхищения тем, что в Беларуси нашлись предприниматели, которые решили заняться разведением креветок. В ассортименте белорусских предприятий и раньше имелись креветки, однако речь шла о производстве из импортного замороженного сырья. Теперь же речь идёт о выращивании собственных креветок.

«То есть белоруские креветки — это уже не анекдот?», — задалась риторическим вопросом одна из зрительниц.

Многих зрителей также взволновал вопрос цены. Некоторые выказали опасения, что стоимость производства такого экзотического продукта сильно повлияет на итоговую цену товара.

«Помидоры дороже заморских фруктов, сколько же будут стоить креветки?», — поинтересовалась одна из зрительниц.

Автор ролика этот вопрос пока оставил без ответа, однако, другие зрители предположили, что дешевле, чем те, что есть сейчас в ассортименте белорусских магазинов, белорусские креветки не будут.

«А куда в принципе дешевле большие креветки? 19,9 рубля в «Мартине» брал, да, лед имеется, но норм», — отметил один из комментаторов.

«Ну, имхо, эта тема будет на рестораны минские работать, только если. Ибо сильно сомневаюсь, что большинство белорусов потянет их стоимость. Но, думаю, ребята все рассчитали-посчитали. Пожелаем удачи», — заметил другой.

Между тем, владелец аккаунта также поделился видео того, как выглядят мальки креветок, ожидающие ужин:

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