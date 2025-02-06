Трамп лично представит свой мирный план 5 6.02.2025, 17:30

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Презентации на Мюнхенской конференции не будет.

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию войны РФ против Украины не будет представлен на следующей неделе, как об этом сообщили ранее в СМИ, это произойдет позже.

Об этом в интервью Newsmax заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По словам Келлога, информация, что он может представить план Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля, не соответствует действительности.

«Нет, таких планов нет», — подчеркнул Келлог.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России также уточнил, когда и кем этот план все же будет обнародован:

«Человек, который представит „мирный план“ — это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим».

Он также заверил, что этого не произойдет на следующей неделе.

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