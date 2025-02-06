Трамп лично представит свой мирный план

Трамп лично представит свой мирный план5
- 6.02.2025, 17:30
- 2,692
Презентации на Мюнхенской конференции не будет.
Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию войны РФ против Украины не будет представлен на следующей неделе, как об этом сообщили ранее в СМИ, это произойдет позже.
Об этом в интервью Newsmax заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
По словам Келлога, информация, что он может представить план Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля, не соответствует действительности.
«Нет, таких планов нет», — подчеркнул Келлог.
Спецпредставитель США по вопросам Украины и России также уточнил, когда и кем этот план все же будет обнародован:
«Человек, который представит „мирный план“ — это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим».
Он также заверил, что этого не произойдет на следующей неделе.