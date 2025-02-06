закрыть
6 февраля 2025, четверг, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп лично представит свой мирный план

5
  • 6.02.2025, 17:30
  • 2,692
Трамп лично представит свой мирный план
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Презентации на Мюнхенской конференции не будет.

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию войны РФ против Украины не будет представлен на следующей неделе, как об этом сообщили ранее в СМИ, это произойдет позже.

Об этом в интервью Newsmax заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По словам Келлога, информация, что он может представить план Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля, не соответствует действительности.

«Нет, таких планов нет», — подчеркнул Келлог.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России также уточнил, когда и кем этот план все же будет обнародован:

«Человек, который представит „мирный план“ — это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим».

Он также заверил, что этого не произойдет на следующей неделе.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип