В Добрушском районе директор агропредприятия избила главного бухгалтера

В Добрушском районе директор агропредприятия избила главного бухгалтера2
- 6.02.2025, 17:39
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Также она поручала работникам заниматься фальсификациями.
Для скрытия падежа более 380 животных директор аграрного предприятия Добрушского района поручала бригадирам молочно-товарных ферм совершать служебный подлог, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Согласно материалам дела, 42-летняя обвиняемая в целях скрытия падежа 384 голов крупного рогатого скота с октября 2012 года по март 2024 года давала незаконные устные распоряжения и указания бригадирам молочнотоварных ферм на совершение служебных подлогов. Подчиненные систематически составляли и вносили заведомо ложные сведения и записи в ежемесячные отчеты о количестве действительного падежа КРС, после чего представляли официальные документы в бухгалтерию предприятия.
Она же в январе-феврале 2024 года, используя надуманный повод о ненадлежащем выполнении главным бухгалтером служебных обязанностей, нанесла ей не менее четырех ударов руками по различным частям тела.
Женщине предъявили обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, а также сопряженных с насилием). Уголовное дело направили в суд.