В Подмосковье разбился российский самолет 2 6.02.2025, 17:57

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Есть погибшие.

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет Tecnam P2002JF Sierra, в результате аварии погибли двое россиян.

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, воздушное судно упало на поле в районе аэродрома Мячково, а затем загорелось. По их данным, самолет с бортовым номером RA-01808 выполнял учебно-тренировочный полет, он перестал выходить на связь в 13:11 по минскому времени.

Экипаж другого борта заметил аварию и сообщил о ней. На борту находились пилот-инструктор летной школы Aero Region Training Виталий Кияшко и командир Артем Иванцов, они погибли.

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