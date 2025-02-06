В Сеть попал интересный тест на 3D-мышление

В Сеть попал интересный тест на 3D-мышление1
- 6.02.2025, 18:01
Найдите правильный вид сверху для фигуры.
Пространственное мышление — один из важнейших когнитивных навыков, который помогает нам ориентироваться в мире, представлять объекты в разных проекциях и мысленно манипулировать формами. А насколько хорошо у вас развит этот навык?
Представьте, что перед вами сложная фигура, и вам нужно определить, как она будет выглядеть сверху. Это не так просто, как кажется, отмечает «Вокруг света».
Готовы бросить вызов своей логике? Тогда вопрос: как будет выглядеть эта фигура, если мы посмотрим на нее ровно сверху?