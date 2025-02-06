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На белорусском авторынке продолжается «хапун»

  • 6.02.2025, 18:09
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На белорусском авторынке продолжается «хапун»

Эксперты прогнозируют перемены.

В январе в Беларуси продали 4299 новых автомобилей. При этом в прошлом месяце сменился лидер по числу реализованных машин, им стал бренд LADA. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

«На белорусском рынке новый лидер — первое место по результатам января уверенно занял бренд LADA с продажами 1706 автомобилей и долей рынка 39,7%, — сообщает ассоциация. — Важным моментом для рынка новых автомобилей стала рекордная доля «зеленых авто», суммарные продажи которых в прошедшем месяце достигли 586 штук, что составило 14,2% от продаж в сегменте легковых автомобилей».

Как добавили в БАА, в январе произошел более чем двукратный рост продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го.

«На динамику рынка оказало положительное влияние как появление новых моделей, так и то, что по многим брендам и моделям ценообразование в Беларуси является одним из самых доступных относительно прочих стран Евразийского экономического союза», — уточняют в ассоциации.

В БАА прогнозируют перемены на авторынке.

«В 2025 году будет проходить трансформация рынка, которая уже прослеживалась в прошлом году и стала очевидна по результатам января этого года. Все больше и больше белорусских потребителей будет склонять свой выбор в пользу гибридов и электромобилей, — ожидают в БАА. — С учетом сохранения текущей поддержки развития электротранспорта в нашей стране со стороны государства можно прогнозировать к концу года существенный рост электропарка в Беларуси».

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